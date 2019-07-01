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Özel çocuklar ilk kez denizle buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel eğitim alan çocukları ve gençleri ilk kez denizle buluşturdu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:33
Özel çocuklar ilk kez denizle buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel eğitim alan çocukları ve gençleri ilk kez denizle buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ve ailelerin de katıldığı etkinlikte, aralarında down sendromlu ve otizimlilerin de olduğu 17 özel çocuk ve genç suyla buluşup, gün boyu Kumkuyu sahilinin ve güneşin tadını çıkardı.


Aralarında daha önce hiç denize girmeyen çocukların da yer aldığı etkinlikte, denizde birbirleri ile şakalaşarak oyunlar oynayan özel bireylerin, mutlulukları yüzlerine yansıdı. Daha önce hiç denize giremeyen çocuklar da etkinlik sayesinde birbirlerinden cesaret alıp, su korkusunu yendi ve hayatlarında ilk kez denize girmenin heyecanını yaşadı. Oğlu Mustafa Yanar’ı sık sık denize getirdiğini ancak korktuğu için suya girmeye ikna edemediğini, yapılan etkinlikle arkadaşlarından cesaret alarak su korkusunu yendiğini söyleyen anne Zöhre Yanar, “Oğlum burada çok mutlu. O mutlu olduğu için ben de mutluyum. Oğlumu denize getiriyordum ama sudan çok korktuğu için denize girmiyordu. Bugün arkadaşları ile birlikte ilk kez denize girdi” dedi.


Hilal Yılmaz’ın annesi Mukaddes Yılmaz ise kızının arkadaşları ile bir arada olmaktan çok mutlu olduğunu ve tüm gün denizden hiç çıkmadığını ifade ederek, “Bu etkinlikte bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Böyle bir etkinliğe ilk defa katılıyoruz. Çocuklarımız denize girmekten çok keyif alıyorlar. Kızım bugün hiç denizden çıkmadı. Çocuğum mutlu olduğu için ben de mutlu oluyorum. Bu etkinliği düzenlediği için Vahap Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


ZİÇEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müyesser Sancak da etkinliğe katıldıkları için çok mutlu olduklarını vurgulayarak, “Bu etkinliklerin belirli periyotlarda gerçekleşmesini isteriz. Çünkü çocuklarımızın böyle etkinliklere ihtiyaçları var. Çocukların çoğu denize ilk defa giriyorlar ve çok mutlu oldular" şeklinde konuştu.


Daha önce hiç denize girmediklerini ve ilk defa böyle bir etkinliğe katıldıklarını söyleyen İrem Aleyna Bulut ve Mustafa Yanar, kendilerini bu kadar eğlendiren bir etkinlik düzenlediği için Başkan Seçer’e teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:33
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