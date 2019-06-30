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Özel çocuklar için survivor heyecanı

Mersin’in Tarsus ilçesinde ’Güneş Çocuk Şenliği’ kapsamındaçocuklar için oluşturulan parkurda düzenlenen yarışma renkli görüntülere sahneolurken, katılımcılar adeta survivor heyecanı yaşadı.

30 Haziran 2019 Pazar 14:44
Özel çocuklar için survivor heyecanı

Mersin’in Tarsus ilçesinde ’Güneş Çocuk Şenliği’ kapsamındaçocuklar için oluşturulan parkurda düzenlenen yarışma renkli görüntülere sahneolurken, katılımcılar adeta survivor heyecanı yaşadı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu, özel eğitim alançocuklar için engelleri kaldırdı. ’Güneş Çocuk Şenliği’ kapsamında, doğayla iç içe birortamda, çam ağaçlarının arasında ve Berdan Nehri’nin kenarında kurulan survivorparkurunda, bu kez özel eğitim alan çocuklar, hem temiz havanın keyfini çıkardı hemde birbirleri ile kıyasıya yarışma imkânı buldu.


Televizyon ekranlarındaki survivor parkurunu aratmayacak şekilde hazırlanan kampalanında çocuklar, görevlinin düdüğü çalması ile yarışmaya başladı. Çocuklar ilkolarak toprak dolu kova merdivenin üzerinden koşarak geçti. Ardından su dolu minikhavuzda zıplayan küçükler, sürünerek tünele girdi. Tüneli çıkar çıkmaz yine sürünereküstü file ile kaplı çamurdan geçen çocuklar, halatlar yardımı ile toprak yokuşu tırmandı.Ardından kaydıraktan kayan minikler suya atlayıp, tekrar halatlara tutunarak yokuştırmandı. Etabın tamamlanmasının ardından bayrak direğini ilk kapan çocuk,yarışmanın galibi oldu.


“Küçük melekler burada çok mutlu”


Özel eğitim alan çocukların da yarıştığı ve birbirleri ile kaynaşma fırsatı bulduğuşenlikte, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, survivor parkurundamücadele edenleri izleyerek, onlarla bir araya gelip bol bol fotoğraf çektirdi. Minikler deBaşkan Seçer’in etrafını sararak, kendisini bir dakika yalnız bırakmadı. Dolu dolugeçen etkinlikte, Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, çocukların heyecanına ortakolarak, keyifli zaman geçirdi.


Çocuklara ve dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık uygulayacağını, hayata geçirdiğiprojeler ile onların yanında olacağını söyleyen Başkan Seçer, “Çok mutluyum. Bukadar çocuğu bir arada görüyorum. Hepsi melek gibi ve hepsi birbirinden güzel. Güzelvakit geçiriyorlar. Bu sıcak havada, burada serinliyorlar, eğleniyorlar” dedi.


Bu tip etkinliklerin artarak devam edeceğini dile getiren Seçer, “Tarsus’ta böyle birimkanımız var. Gençlik Kampımız alan olarak son derece uygun. Burada çok farklıetkinlikler yapmak, buraya yenilikler getirmek istiyoruz. Tabi burada genelde dar gelirlive özellikle engelli çocukları olan yurttaşlarımıza hitap edecek etkinlikler yapmakistiyoruz. Çünkü onlar çocuklarını bu tarz etkinliklere götürmekte zorlanıyorlar. Bu tarzetkinliklerle vakit geçirmek için ortam bulamıyorlar. Hem maddi durumları buna imkânsağlamıyor hem de böyle tesisler ve organizasyonlar bulamıyorlar. Biz belediye olarakbunları sağlamak durumundayız. Mersin’in bütün bölgelerine bunu yaygınlaştıracağız.Küçük melekler burada çok da mutlular. Bizler de mutlu oluyoruz. Önümüzdeki günlerdeçok daha farklı etkinliklerde yine bir arada olacağız” ifadelerini kullandı.


Etkinlikte çocuklar, Tarsus Hayvan Parkı’ndan alana getirilen koyun ve eşek gibihayvanlarla da vakit geçirdiler. Hayvanların etrafından ayrılmayan minikler, hem onlarıbesledi hem de fotoğraf çektirdi.


Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Çocuk Grubu da ’Kıvılcımların Dansı’ gösterisinisergiledi ve etkinliğe gelen diğer çocuklarla birlikte dans etmenin keyfine vardı.Minikler bunun yanında etkinlik kapsamında boyama yapıp, resim çizdi.


Ev hanımları, ev ekonomisine katkı sunuyor


Etkinlik kapsamında ayrıca ev hanımları da hünerlerini sergilerken, evlerindeyaptıkları yöresel lezzetleri satma imkânı buldu. Evlerinin geçimine katkı sağlamak içinkazanç elde etmeye çalışan kadınlara imkan sunan Büyükşehir Belediyesi Kadın veÇocuk Çalışma Grubu sayesinde, sıkmadan poğaçaya, börekten tatlıya kadar bütünlezzetler satışa sunuldu.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 14:44
  1. fotoğraf
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