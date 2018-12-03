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Özel çocuklar, Dünya Engelliler Günü'nde konser verdi

Özel çocuklardan oluşan İyilik Senfonisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde konser verdi

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:23
Özel çocuklar, Dünya Engelliler Günü'nde konser verdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mim Kemal Öke'nin kurduğu Yararlı Ceylanlar Kulübü'nün bünyesindeki özel çocuklar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde konser verdi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde düzenlenen konserde bir araya gelen engelliler, Prof. Dr. Öke önderliğinde hazırladıkları türküleri orkestra eşliğinde seslendirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Nazım Ekren'in de katıldığı etkinlikte salonu dolduran dinleyiciler, engelli bireylerin seslendirdiği türkülere eşlik etti.

Öke'nin engelli kızı Nazlı Öke'nin de aralarında bulunduğu "özel çocuklar", konserin ardından, doğum günü olan hocaları Prof. Dr. Öke için bir de pasta kesti.

Duygu dolu anların yaşandığı etkinliğin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Öke, aynı zamanda kendisinin de doğum günü olan 3 Aralık'ta böyle bir etkinliğe imza atmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Organizasyona destek veren paydaş üniversiteler ve liselerle birlikte "İyilik Senfonisi" adı altında bir farkındalık ışığı yaktıklarını kaydeden Öke, "Bir kandil yaktık. Bu bir, iyiliğe çağrı kandili. Engellilerimizin aslında bizim ceylanlarımız olduğunu ama aslında yaralı ceylanların bizler olduğunu, onların bizi iyileştirmek üzere dünyada Allah tarafından var edildiklerini vurguladık." dedi.

Öke, insanların günlük meşgaleler içerisinde engelli bireylerin güzelliklerini fark etmesi ve bundan istifade etmesi gerektiğini belirterek, bu konudaki farkındalığın başka alanlarda da uyandırılmasını umduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 17:23
  1. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
  2. İyilik Senfonisi
  3. Mim Kemal Öke

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