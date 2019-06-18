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(Özel) Çocuk hırsız 5 yaşındaki kardeşinin elini tutarak iş yerinden çıktı

Esenler’de bir iş yerine gelen üç kız çocuğundan biri, Suriyeli kadının bebeğinin olduğu pusette asılı çantasını kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı.

18 Haziran 2019 Salı 09:44
(Özel) Çocuk hırsız 5 yaşındaki kardeşinin elini tutarak iş yerinden çıktı

Esenler’de bir iş yerine gelen üç kız çocuğundan biri, Suriyeli kadının bebeğinin olduğu pusette asılı çantasını kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. Kardeşinin elini tutarak içeriye giren ve çıkan çocuğun hırsızlık anları kameralara yansıdı.


Olay, geçtiğimiz 3 Haziran Pazartesi günü saat 18.38 sıralarında Esenler Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde yaşları yaklaşık 5, 7 ve 15 olan üç kız çocuğu iş yerine girdi. İş yerinde çocuklardan büyük olanı müşteri gibi kıyafet bakmaya başladı. Büyük yaştaki hırsız dikkat çekmemek için çalışanı oyalarken, ortanca yaştaki olanı ise Suriye uyruklu kadının yanına yaklaştı. Bebeğin olduğu pusetteki çantayı gören küçük hırsız, kadının gözü önünde içerisinde bir miktar para, pasaportlar ve kimliklerinin olduğu çantasını alarak boynundan geçirdi. İçeride bir süre daha dolaşan çocuk hırsızlar ardından geldikleri gibi iş yerinden çıkarak kayıplara karıştı.


Olaydan dakikalar sonra çantasının çalındığının fark eden Suriyeli kadın, durumu mağaza sahibine bildirdi. Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerini inceleyen esnaf, çantanın içeriye giren çocuklardan biri tarafından çalındığını gördü. Esnafın olayı ihbar etmesinin ardından polis ekiplerine çalışma başlattı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Kardeşinin elinin tutarak girdi çantayı çaldı


Görüntülerde, üç kız çocuğu kaldırımdan iş yerine doğru yürüyor. Çocuklardan biri kardeşinin elini tutarak içeriye giriyor. Büyük yaşta olan kız çocuğu elbiseleri inceleyerek çalışandan bilgi alıyor. Ortanca yaştaki hırsız ise içeride bir süre dolandıktan sonra kadının yanına yaklaşıyor. Kısa bir süre sonra da pusetteki kadının çantasının çalıyor. İçeride birkaç saniye daha dolanan çocuk ardından kardeşinin elinin tutarak iş yerinden çıkıyor. Büyük yaştaki hırsız da hemen arkalarından çıkarak kayıplar karışıyor.



“Bunu yapmak için 6 yaşındaki çocuğu kullanıyorlar”


Olayı anlatan iş yeri sahibi Vahap Moroğlu, “Önce 12-13 yaşlarındaki bir çocuk içeriye girdi, başını iyice şapkasıyla kapatmıştı. Suriyeli müşterimizin bebek arabasında çantası vardı. Arkasından 7-8 yaşlarında bir çocuk içeriye giriyor. Büyük yaştaki çocuk alışveriş yapar gibi yapıyor ama arkasından gelen çocuk ise müşterimizin çantasını alıyor ve koluna takıyor. Sonra ikisi beraber çıkıp gidiyor. Kaşla göz arasında bunu yapıyor. Kalabalık olduğu için kimse fark etmiyor. Sanki kendi çantasıymış gibi rahatça aldı çıktı. Bir de bunu yapmak için 6 yaşındaki çocuğu kullanıyorlar. Bu hırsızları kullanan annesi ve babasıdır. Bu kadar kolay bu işi yaptıklarına göre illaki tecrübeliler, hiç dikkat çekmeden alıp çıkıp gidiyorlar” dedi.


Polis, çocuk hırsızları yakalamak için çalışma başlatırken o anlar ise kameralara yansıdı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:44
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