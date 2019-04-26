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(Özel) Çocuk gözüyle 70’ler

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Eti Maden Ortaokulu’nca “70’lere Yolculuk” adlı müzik gecesi düzenlendi.

26 Nisan 2019 Cuma 11:57
(Özel) Çocuk gözüyle 70’ler

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Eti Maden Ortaokulu’nca “70’lere Yolculuk” adlı müzik gecesi düzenlendi.


Barış Manço Kültür Merkezi’nde Eti Maden Ortaokulu müzik öğretmeni Bahar Özbek’in öncülüğünde öğretmen ve öğrencilerden oluşan koro ’70’lerden 18’e Neler Değişti?’ temasıyla konser verdi. Öğrencilerden oluşan müzik topluluğu 70’ler konseriyle izleyicileri nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Açılış şarkısı olan “Anlamazdın” adlı şarkıyı müzik öğretmeni Bahar Özbek seslendirdi. "Pervane", "Aynalar", "Söyle Buldun mu?", "Hoş Gör Sen", "Her Şey Bitmedi Bitemez", "Yarınlar" gibi 70’li yıllara ait şarkıları seslendiren öğretmen ve öğrenciler, izleyenler tarafından tam not aldı. Öğretmen, öğrenci ve okul aile birliğinin katkılarıyla dünya müziğinde seyahat eden izleyiciler çeşitli dillerde söylenen şarkılara da eşlik ettiler.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 11:57
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