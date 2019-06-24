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(ÖZEL) Çiğ börekçi fabrikatör

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, çırçır fabrikası sahibi Ali Hamamcıoğlu, işleri bozulunca büfeye çevirdiği minibüs içerisinde çiğ börek yaparak geçimini sağlamaya başladı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:05
(ÖZEL) Çiğ börekçi fabrikatör

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, çırçır fabrikası sahibi Ali Hamamcıoğlu, işleri bozulunca büfeye çevirdiği minibüs içerisinde çiğ börek yaparak geçimini sağlamaya başladı. Hamamcıoğlu’nun yıllar önce Tatarlardan öğrendiği tarife göre yaptığı çiğ börekler yok satıyor. Eski iş adamı "İçerisine sevgimizi katmamız yeterli oluyor" dedi.


Burhaniye’de zengin bir iş adamıyken işleri bozulan 64 yaşındaki Ali Hamamcıoğlu, bir süre değişik işler yaptıktan sonra Tataristan’a ihracat yaptığı dönemde oranın yerel halkından öğrendiği çiğ böreği yapmaya karar verdi. 6 ay önce, iskele meydanında konuşlandırdığı minibüste hazırladığı çiğ börekleri satan Hamamcıoğlu, işini severek yaptığını söyledi. Kendisine yer gösteren Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’e teşekkür eden Hamamcıoğlu, “İşlerim bozulunca Tatarlardan öğrendiğim bu çiğ böreği yapmaya karar verdim. Minibüste hazırladığım çiğ börek sevildi. Oldukça ilgi görüyor. Bunu yapmak da zor değil. İçine sevginizi katmamız yetiyor. Yaptığımız çiğ börek, un tuz ve su. Hepsi bu. Herkesi mekanımıza bekliyoruz” dedi.


Müşterilerden Seval Gayır da, “Çiğ böreği çok iyi buldum. Böyle bir mekanın açılması çok iyi odu. Kendisini tebrik ediyorum” dedi. Mehmet Aydalga ise, "Buraya geldiğimde huzur buluyorum. Havası çok güzel. Çiğ börek yerken kafamı da dinlendiriyorum. Ali kardeşimiz bu işi çok iyi yapıyor. Başarılar diliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:05
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