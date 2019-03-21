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(Özel) CHP’li belediyenin yaptığı merdiven Karadeniz fıkralarını aratmıyor

Zonguldak’ta sonu tamamlanmadığı için kullanıma açılamayan merdiveni gören vatandaşlar trajikomik olay karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.

21 Mart 2019 Perşembe 12:26
(Özel) CHP’li belediyenin yaptığı merdiven Karadeniz fıkralarını aratmıyor

Zonguldak’ta sonu tamamlanmadığı için kullanıma açılamayan merdiveni gören vatandaşlar trajikomik olay karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.


Coğrafi yapısı sebebiyle bir çok mahallesinde merdiven bulunduğu için ‘Merdivenler Kenti’ unvanı bulunan Zonguldak’ta, yarım bırakıldığı için kullanıma açılamayan merdiven görenleri hayretler içinde bırakıyor.


Mehmetçik Caddesi mevkisinde bir süre önce belediye tarafından yaptırıldığı iddia edilen merdivenin sonunun tamamlanmaması nedeniyle vatandaşlar anayola çıkabilmek için zorlanıyor. Merdiveni kullandıktan sonra geri dönen üniversite öğrencisi Enes Şimşek, “Burada üniversite okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim. Ordu Ünyeli’yim. Babam burada yıllarca görev yaptı. Yıllarca burada yaşıyoruz. Bu hezimeti yaşıyoruz. Mal meydanda diyeyim ne diyeyim. Temel fıkrası gibi aynı. Karadeniz’de Temel Dursun fıkraları çok olur. Aynı ona benzetiyorum. Yukarıdan giriş var buraya kadar iniyorsunuz. Burada millet ne yapsın. Uçsun mu atlasın mı? Belediye bunu hiç takip etmemiş. Duyduğuma göre bir müteahhitle anlaşmışlar. Müteahhit de bu kadar yapmış. Bunu takip etmemişler. Diğer merdiven de şurada. Eski merdiven de burada. Sanki kendisi oluşmuş gibi insan çıkmaya korkuyor. Üst yola çıkabilmek için arka yollardan dolaşmamız gerekiyor. Burası normalde kestirme bir yol. Direk ana yola çıkıyorsunuz ama bu merdiveni böyle yarım bırakmak ayıp. Zonguldak’ın birçok mahallesini gezdim. Çoğu yerde böyle. İnsanlar bu kentten gidiyor. Türkiye’nin en pahalı ikinci suyunu kullanıyoruz Zonguldak’ta. Zonguldak zaten merdiven kenti. Bir de merdivenler de böyle. Ne yol var ne merdiven var. Zaten şehrin durumu da ortada. Ben Ordu’dan geliyorum. Belediye işini takip ediyor, yapıyor. Burada ise en ufak bir işi bile belediye 7-8 ayda yapıyor. Çevre illere baktığınız zaman çok yakın örnekler. Artık biz de Zonguldak’a el atılsın istiyoruz. Zonguldak kalkınsın istiyoruz. Ben mesela okulum bittikten sonra bu kentte yaşamak isterim. Daha güzel bir kentte yaşamak isteriz. Ama böyle de olsun istemiyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:26
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