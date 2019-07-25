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(Özel) Çevreci minik Beren’e Başkan Kartoğlu’ndan yanıt

Başakşehir’de evlerinin önündeki geri dönüşüm kutusunun yerinde olmadığını fark eden çevreci minik Beren, sosyal medyada yayınladığı videoda ”Ben çöplerimi şimdi nereye atacağım” diyerek Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nu etiketledi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:28
(Özel) Çevreci minik Beren’e Başkan Kartoğlu’ndan yanıt

Başakşehir’de evlerinin önündeki geri dönüşüm kutusunun yerinde olmadığını fark eden çevreci minik Beren, sosyal medyada yayınladığı videoda ”Ben çöplerimi şimdi nereye atacağım” diyerek Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nu etiketledi. Katoğlu’ndan ise minik kıza yanıt gecikmedi.



Çevre hassasiyeti yüksek olan minik Beren’in geri dönüşüm kutularının kaybolmasından dolayı sosyal medyada yayınladığı video büyük beğeni topladı. Küçük kızın yayınladığı videoyu Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da anında yanıtlayarak kaybolan geri dönüşüm kutularının yerine yenilerini yollayacağını söylediği bir video yayınladı.



“Çöplerimi şimdi nereye atacağım”


Sosyal medyada çevre hassasiyetini dile getiren Beren Gökkaya, “Sayın belediye başkanım, siz bizim kapımızın önüne geri dönüşüm kutusu koymuştunuz. Neden onları kaldırdınız? Ben çöplerimi şimdi nereye atacağım?” dedi.



“Yarın mutlaka yenilerini sana göndereceğim”


Beren’in yayınladığı mesajı sosyal medyada gören Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Beren’im mesajını aldım. Üzerinde ‘Başakgiller’ yazılı geri dönüşüm kutularınızın kaybolduğunu öğrenmiş oldum. Sakın üzülme, ben yarın mutlaka yenilerini sana göndereceğim. Özellikle seni ve aileni çevre hassasiyetinizden dolayı tebrik etmek istiyorum, Hoşçakalın” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:28
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