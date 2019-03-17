0553 313 94 23

"Özel çevre koruma bölgelerini 2,5 kat artırmak istiyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (2)- "Şu anda korunan 55 bin kilometrekarelik özel çevre koruma bölgemiz var. Bu alanları da 2023'e kadar 2,5 kat artırarak 133 bin kilometrekareye çıkarmak istiyoruz"- "Bu ülkede kentsel dönüşüme uğramamış hiçbir sağlıksız konutumuz kalmayacak ve şehrin de kendine özgü bir anayasası olacak. Bu anlayışla şehirlerimizi yapacağız ve o kopyala yapıştır tek düze yapılaşmalardan kurtarmak suretiyle, milletimizin istemediği hiçbir işin de yapılmasına müsaade etmeyecek şekilde şehirlerimizin 2023'ünü, 2053'ünü ve 2071'ini hesaplamak suretiyle bu çalışmaları yapıyoruz"

17 Mart 2019 Pazar 13:58
"Özel çevre koruma bölgelerini 2,5 kat artırmak istiyoruz"

ÇANAKKALE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şu anda 55 bin kilometrekarelik özel çevre koruma bölgesi bulunduğunu belirterek, "Bu alanları da 2023'e kadar 2,5 kat artırarak 133 bin kilometrekareye çıkarmak istiyoruz." dedi.

Kurum, Çanakkale'de Çataltepeliler Dernek Lokali'nde düzenlenen "Sosyal Konut Kentsel Dönüşüm" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, bu ildeki tespitler kapsamında ilk aşamada 971 riskli yapının belirlendiğini aktardı.

Lokalin bulunduğu mahallede yaşanan mağduriyetleri gördüklerini belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Çanakkale Belediyemiz bu alanda kentsel dönüşümün adını değiştirerek 'kentsel yenileme' dedi ve belediye bütçesinden de ciddi paralar harcamışlar. Proje yarışmaları düzenlemişler. Sonuçta baktığınızda elde hiçbir şey yok. Zaten biz açıkçası onların belediyecilik anlayışını bildiğimiz için onların belediyecilik anlayışı da karneleri de sıfırdır. Onların belediyecilik anlayışı çöp, çamur, çukur belediyeciliği olarak tarihe kazınmıştır, milletimizin hafızalarına kazınmıştır. Dolayısıyla bu sözü verilen işlerin yapılmaması bizi gerçekten düşündürüyor ve 2018'de hatta 6 ay önce size evlerinize kavuşma sözü verilmişti ve maalesef bugüne kadar hiçbir şey yapılamadı ve hala deprem riski altındaki evlerinizde yaşıyorsunuz."

Bakan Kurum, yoğunluk artışı yapılan projenin vatandaşı sıkıntıya sokacağını vurguladı.

"İşin sonunda 'Ya biz bunu niye yaptık' diyeceğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarını biz istemiyoruz. Yapmayacağız, yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullanan Kurum, vatandaşların, hak ettiği şekilde yaşamasını istediklerini dile getirdi.

- "Dönüşümle ilgili her türlü yanınızdayız, destekçiniziz"

Kurum, yapılacak projeyle ilgili bilgiler vererek, şunları anlattı:

"Bu projeleri yaparken de 4 milyar lira kira desteği vereceğiz, faiz desteği vereceğiz ve yapıma ilişkin de biz kredi de verebiliyoruz İller Bankası kanalıyla. Bu işlerin hepsini bu alanda yapabiliriz. Siz derseniz ki 'Arkadaş bizim alanımızı rezerve alan, riskli alan ilan et, planımızı yap. Bu söylediğiniz şekilde biz kendimiz yapalım.' Buyurun yapın. 'Biz müteahhit bulamıyoruz, bugün gelmiyor, yapamıyoruz, siz gelin Emlak Konut'la yapın, siz gelin İller Bankası'yla yapın, bize yapım sürecinde destek olun', ona da varız. 'Yok efendim biz yapacağız, sadece kira veriyoruz, kira verin' ona da varız. Yani bu alanda dönüşümle ilgili her türlü yanınızdayız, destekçiniziz. İnşallah 1 Nisan'da başlayıp üç sene içinde de bu konutları bitirmek ve size sağlam konutlarınızı vermek istiyoruz."

Bu işi herkesin rızasını alarak yapmak istediklerini vurgulayan Kurum, rıza alma konusunu önemsediklerini bildirdi.

Hem devlet hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak vatandaşın mağdur olmaması, deprem riski altında yaşamaması için birçok düzenleme yaptıklarına değinen Kurum, "Belediyelerimize destek oluyoruz. Ayrıca gidip o sahada kentsel dönüşümün bir kısmını kendi başkanlıklarımız, genel müdürlüklerimiz eliyle yapıyoruz. O yüzden burada da her türlü desteği veririz. Bu süreçte yapacaklarımızı da inşallah hızlı bir şekilde yapar ve sizin cebinizden hiçbir kuruş almadan evlerinizi size teslim ederiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm Türkiye için manifestolarının açıklandığını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Bu manifesto çerçevesinde 2023 yılına kadar tüm Türkiye'de şehircilik anlamında, kentsel dönüşüm anlamında, şehirlerin altyapısı anlamında birçok projeyi yaptık ve inşallah yapmaya da devam edeceğiz. İstiyoruz ki biz 2023 yılına geldiğimizde tüm şehirlerin düzenli depolama hizmetleri yüzde 100'ü verilsin. Tüm şehirlerin atık su arıtma hizmetleri tam anlamıyla verilsin ve o çevremizi koruyacağımız, doğamızı koruyacağımız, gelecek nesillere aktaracağımız yeşil alanların miktarını artıralım. Bu anlamda da biz bu projeleri gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz. Bu Çanakkale ilimizde de çok fazla var. Hem özel çevre koruma bölgelerinin sayısını artırıyoruz. Üç gün önce iki alanı hem Salda Gölü'nü hem de Karaburun Körfezi'ni özel çevre koruma bölgesi ilan ettik ve bu alanları koruyoruz. Bunun dışında Türkiye çapında şu anda korunan 55 bin kilometrekarelik özel çevre koruma bölgemiz var. Bu alanları da 2023'e kadar 2,5 kat artırarak 133 bin kilometrekareye çıkarmak istiyoruz. Bunları çıkarırken de OECD verilerine göre toprak nüfusumuzun yüzde 17'sini korunan olarak, gelecek nesillere aktaracağımız alanlar olarak inşallah bırakacağız. Bu ülkede kentsel dönüşüme uğramamış hiçbir sağlıksız konutumuz kalmayacak ve şehrin de kendine özgü bir anayasası olacak. Bu anlayışla şehirlerimizi yapacağız ve o kopyala yapıştır tek düze yapılaşmalardan kurtarmak suretiyle, milletimizin istemediği hiçbir işin de yapılmasına müsaade etmeyecek şekilde şehirlerimizin 2023'ünü, 2053'ünü ve 2071'ini hesaplamak suretiyle bu çalışmaları yapıyoruz."

Bakan Kurum, ardından merkeze bağlı Kepez beldesinde yapılması planlanan balıkçı barınağında incelemelerde bulundu.

Toplantıya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider ile kentsel dönüşüm hak sahipleri katıldı.

(Bitti)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 13:58
  1. Çanakkale
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    1. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    2. "Bu şartlarda alınan bir puan da..
    3. Başkan Aktaş, kadın esnaflarla buluştu
    4. "İstanbul Ankara'sız, Ankara da..
    5. Bozbey esnafla buluştu
    6. Bellona Kayseri kümede kalmayı..
    7. (Özel) 65 yaşındaki kadına damadından..
    8. Ufuk Sarıca, Dünya Kupası'ndaki..
    9. 50 yaşından sonra tanıştığı bisikletle..
    10. Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan,..
    11. "Özel çevre koruma bölgelerini 2,5 kat..
    12. Soyer: "Buca’nın İzmir’e vereceği..
    13. Özhaseki, Mogan ve Eymir’e plaj..
    14. Bahtiyar: “Katma değerli üretim ile..
    15. Güneydoğu’da istihdam hamlesi
    16. Başkan Yusuf Adli’den Yeni..
    17. Balıkesirli öğrenciler okulda..
    18. Pakistan'da saldırı! Çok sayıda ölü ve..
    19. Terör gazisinden başkan adayı Soydan’a..
    20. Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları..
    21. Çavuşoğlu ve Oktay’ın Yeni Zelanda..
    22. Pato'da sürpriz gelişme! Galatasaray...
    23. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür..
    24. Adana’da otomobil ile hafif ticari..
    25. Milletvekili Aydın, öğrencilere kendi..
    26. Başkan Orhan: “Vatan sevgisinin..
    27. Ekrem İmamoğlu, Patrik Mutafyan’ın..
    28. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik..
    29. Binali Yıldırım ve Fatih Belediye..
    30. Bakan açıkladı! 3.8 milyon avroluk..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu