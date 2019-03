(Özel) Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde Afrin sevinci

Kilis’te, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü ile 18 Mart’ta Zeytin Dalı Harekatı’nın Afrin kent merkezine girilerek sonlandırılmasının yıldönümü birlikte kutlanıyor. Terör koridorundan kurtulmanın sevincini yaşayan bölge halkı, harekat nedeniyle hükümete ve silahlı kuvvetlere teşekkür ederek, destek veriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak 2018 tarihinde Suriye’nin kuzeyinde PKK/PYD terör örgütü tarafından oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun bertaraf edilmesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, Çanakkale Zaferi’nin de tarihi olan 18 Mart günü Afrin kent merkezine girilmesiyle sonlanmıştı. Bölgenin terör koridorundan kurtarılmasının ve Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde Kilisliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür etti. Kilisli vatandaşlar her zaman devletin yanında olduklarını ifade ederek, “Şehrimize her gün bomba düşüyordu. Sınırımızda PKK/PYD’nin oluşturmaya çalıştığı terör koridoruna silahlı kuvvetler tarafından son verildi. Her zaman askerlerimizin yanındayız. Şehrimizde bu operasyon sonucu huzur ve barış içerisine yaşıyoruz” diye konuştu.

Kilis’e 48 roket atıldı

Zeytin Dalı Harekatı süresince Kilis’e 48 roketli saldırı düzenlendi. Bunların 38 tanesi Kilis kent merkezine düşerken, 38 saldırının 32 tanesi doğrudan cami, okul, hastane lokanta, konut gibi tamamen sivil insanların yaşadığı yerlere yapıldı. Roketli saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.