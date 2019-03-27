Çamlıca Kulesi’ne dördüncü büyük parçanın monte edilme anları havadan görüntülendi

Yapımı hızla devam eden Çamlıca Kulesi’nde dördüncü büyük parçanın montajına başlandı. Montajı devam eden bölümün, kule tamamlandığında restoran ve seyir terası olarak hizmet vermesi bekleniyor. Kuledeki son durum ve dördüncü büyük parçanın monte edilme çalışmaları ise İHA tarafından havadan görüntülendi.

İstanbul’un sembol yapılarından biri olmaya hazırlanan Çamlıca Kulesi’nde çalışmalar son hızıyla sürüyor. Her geçen gün mimari estetiği biraz daha fark edilmeye başlayan kulede, restoran ve seyir terası olarak kullanılması beklenen bölümün montajı da tamamlanmak üzere. Günler ve saatler süren çalışmayla yavaş yavaş yukarı çekilen dördüncü büyük parçayla ilgili çalışmalar devam ederken, kulenin son durumu İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından havadan görüntülendi.

Görüntülerde kulenin estetiğinin giderek daha fazla ön plana çıktığı fark ediliyor. Kulenin bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.