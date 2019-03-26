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Çamlıca Camii görüntüsüyle İstanbul’u süslüyor

Işıklandırması ile Çamlıca Tepesi’nde adeta görsel şölen oluşturan Çamlıca Camii’nin havadan çekilen görüntülerinde İstanbul’u süslediği görülüyor.

26 Mart 2019 Salı 10:21
Çamlıca Camii görüntüsüyle İstanbul’u süslüyor

Işıklandırması ile Çamlıca Tepesi’nde adeta görsel şölen oluşturan Çamlıca Camii’nin havadan çekilen görüntülerinde İstanbul’u süslediği görülüyor. Gün batımı ile yanmaya başlayan ışıklar caminin ihtişamını bir kez daha ortaya çıkartıyor.


Çamlıca Camii, 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemi ile görenleri kendine hayran bırakıyor. 6 minareli caminin gece ışıklandırması ile çekilen görüntüsünde adeta İstanbul’u süslediği görülüyor. Güneşin etkisini kaybetmesi ile yanmaya başlayan ışıkları ile cami Çamlıca Tepesi’nde tüm ihtişamıyla ortaya çıkıyor.


Çamlıca Camii külliyesinde vatandaşların rahat hareket etmeleri için 24 yürüyen merdiven ile 27 asansör bulunuyor. Caminin içinde 17 bin metrekarelik alan, deseni özel yapım halı ile kaplandı. Halının altında elektrikli ısıtma sistemi de bulunuyor. Caminin dev kubbesinin altına yerleştirilen 7 ton ağırlığında 3 kattan oluşan dev avize görenlerin beğenisini topluyor. Dev avizenin en geniş bölümü 32 metre çapında, diğer halkalar ise 24 ve 16 metre çapında. Camide ayrıca 10 metre çapında 4 avize daha bulunuyor. 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlanan camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Ayrıca 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor. Caminin 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesi bulunuyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:21
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