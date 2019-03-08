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(Özel) Cami kütüphanesinden telefon çalan hırsızlar kamerada

Güngören’de bulunan Haznedar Kuyulu Camii Kütüphanesi’ne gelen biri kadın iki kişi, görevlinin telefonunu çaldı.

08 Mart 2019 Cuma 10:26
(Özel) Cami kütüphanesinden telefon çalan hırsızlar kamerada

Güngören’de bulunan Haznedar Kuyulu Camii Kütüphanesi’ne gelen biri kadın iki kişi, görevlinin telefonunu çaldı. Hırsızların pes dedirten rahat tavırları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, 5 Mart günü Güngören Haznedar Mahallesi Posta Caddesi’nde bulunan Haznedar Kuyulu Camii Kütüphanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saat 18.00 sıralarında biri kadın iki kişi kütüphanenin önüne geldi. İlk önce camdan içeriyi kolaçan eden şahıslar, masanın üzerinde bulunan telefonu gözlerine kestirdi. Daha sonra erkek şahıs dışarıda gözcülük yaparken, kadın içeri girdi. İçeri giren kadın, çalışanların oyun oynadığını ve kendisine bakmadığını anlayınca gözüne kestirdiği cep telefonunu alıp kaçtı. Kadının “bu kadarına da pes” dedirten rahat tavırları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Cep telefonu çalınan kütüphane görevlisi Emre Dolu, ”Arkadaşımla satranç oynarken burayı biraz boş bıraktık. Görüntü kayıtlarına baktık kadın zaten camdan bizi izliyordu. Buranın boşaldığını fark ettiği anda telefonu alıyor ve gidiyor. Dışarıda onu bekleyen iş birlikçisi bir adam var. İkisi beraber benim telefonu alıp gidiyorlar” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:26
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