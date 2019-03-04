(Özel) Cami imamı çocukların kaderini değiştirdi

Manisa’da, kenar mahallede bulunan bir camiye 2 yıl önce görevlendirilen imam, mahalledeki çocukların adeta kaderini değiştirdi. Çocukları kötü alışkanlıklardan korumak için, yaptığı etkinliklerle çocukları camide tutmayı başaran imam sayesinde, 100’ü aşkın çocuk camide ibadetlerinin yanı sıra, öğretmenlerinin verdiği dersleri de yaparak hem ailelerini hem de öğretmenlerini memnun ediyor.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki kenar mahallelerden olan Turgut Özal Mahallesi’ndeki, Hacı Mahir Camisi’ne 2 yıl önce atanan cami imamı Bünyamin Baysal, bulunduğu mahalledeki çocukların kaderini değiştirdi. Sayıları 100’ü aşkın olan çocukları camiye alıştırarak, kötü alışkanlıklardan kurtaracağını düşünen cami imamı Baysal, çocuklar için farklı etkinlikler düzenlemeye başladı. Çocuklara camiyi sevdiren imam Baysal, sayesinde çocuklar tüm gününü camide geçirmeye başladı. Cami cemaatini de çocuklara dokunulmaması konusunda uyaran imam Baysal sayesinde, adeta çocukların ele geçirdiği camide, müezzinliğini de çocuklar yapıyor. İbadetlerinin yanı sıra öğretmenlerinin verdiği dersleri de camide arkadaşlarıyla birlikte yapan çocukların bu durumu ailelerce da oldukça olumlu karşılanıyor.

İmam Baysal, çocuklar için her cuma günü yatsı namazından sonra etkinlik düzenliyor. Def eşliğinde çocuklarla ilahiler okuyan imam, sorduğu dini sorulara doğru cevaplar veren çocuklara çeşitli hediyeler takdim ediyor. Bununla da yetinmeyen imam, gerek kendisi gerekse de hayırseverlerin aldığı eşyaları çocuklara hediye ediyor. Hiçbir çocuğu camiden hediyesiz göndermeyen imam, tüm çocuklara çiğ köfte ikram ediyor. Çocukların gece geç saatlere kadar çıkmadığı cami, örnek olması ile dikkat çekiyor.

Alışkanlıklardan kurtuldular

Şehzadeler Hacı Mahir Camii İmam Hatibi Bünyamin Baysal, çocuklarla güzel vakit geçirdiklerini belirterek, çocukların camiye alışmasının ardından kötü ortamlardan uzak durduklarını söyledi. Baysal, “Bundan 2 sene evvel buraya tayinim çıktı. Güzel bir mahallemiz var. Bu mahallemizde maşallah gençlerimizin çok olduğunu ve bu gençlerle güzel faaliyetler yapabileceğimizi düşündük. Gençlerimizi toparladık. Cami cemaatimizin çoğu gençlerden oluşmaktadır. Bu gençlerimizle her cuma bir etkinlik yapıyoruz. Çiğköfte ikram ediyoruz. Cemaatten kardeşlerimiz çocuklara değişik hediyeler getiriyorlar. Çocuklarımız sadece cuma günleri değil, hafta içi gün içerisinde de geliyorlar. Kur’an-ı Kerim ve Arapça tefsir öğrenen çocuklarımız var. Çocuklarımızla bu şekilde güzel vakit geçiriyoruz. Çocuklar zaten camiye alıştıktan sonra gerçekten kötü ortamlardan uzak durdular. Gelmeden önce kötü alışkanlıkları olan çocuklarımız vardı. Bu çocuklarımız şimdi cami ve cemaat ehli, Kur’an-ı Kerim ehli oldu. Hatta hafızlık yapabilecek çocuklar oldu. Bir kaçını da medreseye gitmesine vesile olduk. İnşallah okuyup alim olacaklar. Çocuklarımızın gün içerisinde cami de sayılar değişiyor. Bazen 30, bazen 40, bazen de 100’ün üzerinde çocuk oluyor. Elhamdülillah burada güzel bir ortamımız var" diye konuştu.

"Geç saatlere kadar ders çalıştığımız oluyor"

Ailelerin kendisine güvenerek çocuklarının camiye gönderdikleri için teşekkür eden imam Baysal, “Ailelerimizden de Allah razı olsun. Onların bize itimadı çok olduğundan dolayı, yeri geliyor saat 23.00’e, yeri geliyor 24.00’e kadar ders çalıştığımız oluyor. Hiç çekinmeden bize güvenerek, burada camide bırakıyorlar. Hatta camimizin yan tarafında hayırseverlerimizin yaptırdığı Kur’an Kursu binamız var. Orada gençlerimiz, izin günlerinde geç saatlere kadar ders çalıştıklarında yatılı kalabiliyorlar. Bundan da çok memnunuz. Çocuklarımız geleceğimizdir. Çocuklarımız geleceğin liderleri ve alimleridir. Bu çocukları camiden uzaklaştırdığımız vakit bizim gelecek olan neslimiz gerçekten zor duruma düşer” dedi.

Çocuklardan Muhammed Alageyik, camiye severek geldiklerini kaydetti. Alageyik, “Hocamız gelmeden önce biz hiç camiye gelmiyorduk. Top oynuyorduk, sokaklarda geziyorduk. Sağ olsun hocamız geldiğinden beridir camiye geliyoruz. Gezilere gidiyoruz, sohbetlere gidiyoruz. Sağ olsun hocamız bize genç odası yaptı. Oraya gidip konuşabiliyoruz. Kitap okuyoruz, test çözüyoruz. Hocama çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Çocuklardan Alperen Höyük ise "Eskiden dışarı da oyunlar oynuyorduk. Hocamız geldi. Burada kurs alıyoruz. Çok güzel oldu” diye konuştu.