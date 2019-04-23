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Cam kapıyı tuzla buz edip bir dakikada dükkanı boşaltan hırsızlar kamerada

Kadıköy’de bir elektronik mağazasına cam kapıyı kırarak giren hırsızlar, 1 dakikadan az sürede adeta dükkanı boşaltarak kayıplara karıştı.

23 Nisan 2019 Salı 09:20
Cam kapıyı tuzla buz edip bir dakikada dükkanı boşaltan hırsızlar kamerada

Kadıköy’de bir elektronik mağazasına cam kapıyı kırarak giren hırsızlar, 1 dakikadan az sürede adeta dükkanı boşaltarak kayıplara karıştı. Gördükleri her şeyi yüklenip cep telefonu maketlerini bile çalan hırsızların o anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Önceki gün sabaha karşı Kadıköy Fikirtepe’de bir elektronik mağazasında yaşanan hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Mağaza önüne gelen ve yüzlerini kapatan hırsızlar önce cam kapıyı kırarak tuzla buz etti. Ardından içeri giren hırsızlar bir dakikada dükkanda ne var ne yoksa çaldılar. Maket telefonları bile çalan hırsızlar ardından kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülenirken, hırsızların çok kısa bir sürede dükkanı neredeyse boşaltması bu kadarına da pes dedirtti.


Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saat 05.30 sıralarında 3 kişinin dükkanın önüne gelerek önce camekandan içeriyi izledikleri görülüyor. Daha sonra yüzlerini çeşitli örtülerle kapatan şahıslardan biri, elindeki bir gereçle vurarak dükkanın cam kapısını kırıyor. Kapının kırılmasıyla içeriye giren hırsızlar, içeride buldukları ne varsa süratle araçlarına yüklemeye başlıyor. Cep telefonu, hoparlör, bilgisayar, nakit para ve maket cep telefonu çaldıkları belirlenen hırsızlar, kapıyı kırdıktan sonra geçen yaklaşık 1 dakikada işlerini tamamlayıp kayıplara karışıyor. Hırsızların kaçtıkları sırada yoldan geçen 2 vatandaşın olayı şaşkınlıkla izlediği görülüyor.


İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan mağaza yetkilisi Veysel Özer (19), "Gece saat 05.30’da polis beni arayıp hırsızlık olayı olduğunu söylüyor. Beni arayıp hemen gelin dediler. Geldiğimizde camların hepsi yerdeydi. Hoparlörü falan almışlar, laptopları götürmüşler, cihazlarımız vardı, kasada bir miktar para vardı, hepsini götürmüşler. Müşterilerin cihazları vardı, şimdi gelip müşteriler cihazlarını istiyor, veremiyoruz. Mağduruz. 40 saniyede olmuş, herhalde daha önceden gelip keşif yapmışlar. Arabayı zaten buraya çekiyorlar, karşıdan çaprazlama gidip geliyorlar. Olayın da etkisi var üzerimde. 10 - 15 bin liraya yakın zararımız var. Maket telefonlarımız vardı, onları da götürmüşler. 2 tane kalmış elimizde” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 09:20
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