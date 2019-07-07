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(Özel) Büyükçekmece sahillerinde ”Cankurtaran Timi” görev başında

İstanbul’da hava sıcaklıklarının artması ile birlikte sahillerde yoğunluk artarken, cankurtaranlar Büyükçekmece sahillerinde yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı nöbet tutuyor.

07 Temmuz 2019 Pazar 09:34
(Özel) Büyükçekmece sahillerinde ”Cankurtaran Timi” görev başında

İstanbul’da hava sıcaklıklarının artması ile birlikte sahillerde yoğunluk artarken, cankurtaranlar Büyükçekmece sahillerinde yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı nöbet tutuyor. Ekiplerin çalışması ve sahil havadan görüntülendi.


Yazın yakıcı sıcaklarından bunalan vatandaşlar serinlemek için Büyükçekmece sahillerine akın ediyor.Büyükçekmece Belediyesinin Cankurtaran Timi de denizde yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı nöbet tutuyor. Büyükçekmece Belediyesi tarafından oluşturulan ’Cankurtaran Timi’nde 3 kaptan ve 12 cankurtaran bulunurken, 1 tekne ve 2 tane de hücumbotu eşlik ediyor. Ekipler, her gün 08.30 ile 19.30 saatleri arasında plajda denize giren vatandaşlara hizmet veriyor. Sık sık boğulma tatbikatı yapan ekipler, oluşabilecek her türlü boğulma olayına karşı tedbir aldıklarını belirtirken, vatandaşlar ise kendilerini güvende hissettikleri için Büyükçekmece sahilini tercih ettiklerini söyledi.



“2016 yılından beri ölümlü vaka yok”


Boğulmaolayı yaşanmaması için sürekli devriye attıklarını söyleyen Cankurtaran Ekibi Amiri Yıldırım Özbaş, ”3 kaptan, 12 cankurtaran olarak hizmet veriyoruz. Bunların bir bölümü sağlık çalışanları, diğer bir kısmı ise Beden Eğitimi ve Yüksek Okulu (BESYO) mezunu arkadaşlarımız. Bu işi yapabilmeleri için özel eğitildi ve sertifika aldılar. Çok üst düzey bir ekip ile çalışıyoruz. Büyükçekmece Belediyesi tarafından uzun süredir bu ekip bozulmadan yaz aylarında vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Sevindirici olan kısmı ise 2016 yılından bu yana hiç ölümlü vakamız olmadı. Her sene 250-300 tane boğulma vakamız oluyor ancak ekibimiz sayesinde can kaybı olmadan bunlar önleniyor” diye konuştu.



“Cankurtaran ekibi olduğu için bu sahili tercih ettim”


Kavurucu sıcaklardan bunalıp Büyükçekmece sahiline gelen Yonca Şimşek ise, ”Havalar çok sıcak, serinlemek için buraya geldim. Sahiller dolu, herkes denizin ve güneşin tadını çıkartıyor. Tabii bizde geldik serinlemek için, burada cankurtaran ekibi de var, daha güvendeyiz. Zaten buraya gelmemin sebebi de cankurtaran ekibi olduğu için kendimizi daha güvende hissediyoruz” dedi.


Öte yandan, cankurtaran ekiplerinin çalışması veBüyükçekemece sahili havadan görüntülendi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 09:34
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