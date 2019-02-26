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(Özel) Bursalı 13 yaşındaki dağcı, 3917 rakımlı Erciyes Dağı’na tırmandı

Bursa Doğader Dağcılık Kulübü üyesi 13 yaşındaki sporcu Umut Can Özer, 3 bin 917 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin beşinci büyük dağı Erciyes’in zirvesine tırmandı.

26 Şubat 2019 Salı 08:57
(Özel) Bursalı 13 yaşındaki dağcı, 3917 rakımlı Erciyes Dağı’na tırmandı

Bursa Doğader Dağcılık Kulübü üyesi 13 yaşındaki sporcu Umut Can Özer, 3 bin 917 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin beşinci büyük dağı Erciyes’in zirvesine tırmandı. Zirve yolunda havanın bozmasıyla kayalıkların altına kazdıkları kar mağarasında 2 saat geçiren dağcılar, 60-70 kilometre esen rüzgâra rağmen faaliyeti tamamladı.


5 yaşından beri doğa ve sporla iç içe olan Umut Can Özer, daha önce 2 bin 543 metre yüksekliğindeki Uludağ ve 3 bin 628 metre yüksekliğindeki Hasan Dağın’a kış tırmanışı yapmasının ardından, tüm zorluklara göğüs gerip babası Şakir Özer rehberliğinde gittiği Erciyes’in zirvesine çıktı. Kulüp arkadaşları Ufuk Ergün’ün de eşlik ettiği 2 gün süren tırmanışta profesyonel dağcılara taş çıkartan küçük dağcı, ekiple birlikte teleferikle 2300 metre yüksekliğe kadar çıktı. Buradan 4 saatlik yürüyüşün ardından 2900 metre yükseklikteki Tekir Yayla’sına kamp attı. Geceyi sıfırın altında 20 derecede geçiren dağcılar bir gün dinlendi. Ertesi gece saat 3 sularında yola çıkarak zorlu parkurda 7 saat süren tırmanış gerçekleştirdi. Kampta kalan süre içerisinde iyi olan hava, 3917 rakımlı zirveye yaklaştıklarında bozdu. 60-70 km hıza ulaşan rüzgara rağmen tırmanıştan kopmayan Umut, zirveye ulaştı.


Aynı zaman rehber olan Şakir Özer, "Çevre sevgisini çocuklarımıza aşıladık. Kızım Ezgi Lale de kamp kurmaya çok hevesli. Oğlumla zorları başarmak adına herkesin yapamadığı şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Uludağ ve Hasan Dağı’na çıktıktan sonra Erciyes gündeme geldi. Baba gidelim dedi ve Ufuk Ergün arkadaşımızla yola çıktık. Ana kampımızı Tekir Yaylası’na attık. Hava bozuk olmasına rağmen zirveyi başardık ve mutlu şekilde geri döndük" dedi.


Umut Can Özer ise "Şu ana kadar Uludağ, Hasan ve Erciyes olmak üzere 3 kış zirvem var. Dağlarda kendimizi hür, huzurlu ve mutlu hissettiğimizden dolayı bu sporla uğraşıyoruz. Tabii bunun zorlukları var, bu tarihlerde çıkışımız zor oldu. Hava şartlarından dolayı. 2 gün ana kampta kaldık ve zorlu rota olan Şeytan rotasından çıkmayı denedik ve bunu da başardık" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 08:57
  1. doğa

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