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(Özel) Bursa’daki patlama anı ile o trafo havadan böyle görüntülendi

Bursa’da TEİAŞ’ın Ata Bulvarı 2.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:41
(Özel) Bursa’daki patlama anı ile o trafo havadan böyle görüntülendi

Bursa’da TEİAŞ’ın Ata Bulvarı 2.Bölge Müdürlüğü’ndeki ana trafosunda patlama ile yaşanan kesinti 3,5 saatte giderildi. Şehir genelinde kesinti hayatı olumsuz etkilerken, ilk akım metro seferlerinin normale dönmesi için Burulaş’a verildi. Raylı sistemler 1 saat içerisinde normale dönerken, seferberlik ilan eden Burulaş da 50 otobüs takviyesiyle istasyonlarda kalan yolcuları taşıdı.


Saat 12.45’te Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin (TEİAŞ) Ata Bulvarı 2.Bölge Müdürlüğü’ndeki ana trafosunda teknik bir arıza ile patlama meydana geldi. Patlama sonrası ekipler hummalı bir çalışma ile kısım kısım şehre elektrik vermeye başladılar.


Akımların gitmesi sebebiyle toplu ulaşım ve ticaret durma noktasına geldi. Ekipler 1 saatte raylı sistemlerin kumanda merkezine tamamıyla akım verdiler. Burulaş yetkilileri ise özellikle sıkıntının yaşandığı Osmangazi ile Şehreküstü arasındaki hatta mahsur kalan yolcuları kısa sürede tahliye ettiler.


Saat 16.15’te ise şehir genelinin tamamında akım verildi. Organize Sanayi Bölgesi’nin hemen yanıbaşındaki Ata Bulvarı’ndaki trafo merkezinde gerçekleşen çalışmalar ve patlama anı ise an be an kaydedildi.


Bursa Valisi Yakup Canbolat, şehirde herhangi bir olumsuzluk olmadığını, sağlık kuruluşlarında da jenaratörlerin devreye alındığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:41
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