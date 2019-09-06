0553 313 94 23

(Özel) Bursa’da okullar açılıyor, büyükşehirden ek sefertedbiri

Bursa’da 9 Eylül Pazartesi günü 625 bin öğrenci 40 bin öğretmen ders başı yapıyor.

06 Eylül 2019 Cuma 13:02
(Özel) Bursa’da okullar açılıyor, büyükşehirden ek sefertedbiri

Bursa’da 9 Eylül Pazartesi günü 625 bin öğrenci 40 bin öğretmen ders başı yapıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi de okulların açılmasıyla yaşanacak ekstra hareketlilik karşısında ek seferleri devreye alıyor.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaray’da 5 ek vagonu devreye alacaklarını, toplu ulaşım konusunda sıkıntılı bölgelerde takviyeler yaptıklarını belirterek, "Bugün 25 yeni otobüsü devreye aldık. Hedefimizin önümüzdeki yıl yeni araç sayısını 100’e çıkarıp filoyu 500 otobüse ulaştırmak. Önümüzdeki yıl hiç bir aracımız klimasız kalmadan, daha modern ve genç filomuz olacak. Pazartesi günü okullar açılıyor. Ekstra hareketliliği olacak. İlk günden tedbirimizi aldık. Yoğunluğun olduğu bölgelerde ek seferlerimiz olacak. Herhangi bir sıkıntıyı Bursalılara hissettirmeden 2019 2020 eğitim öğretim yılını başlatmış olacağız" dedi.


Başkan Aktaş, otobüslerde devreye giren yeni sistemi de hatırlatarak, "Engellilere uygun sesli uyarılar devreye girdi. Hangi durakta olduğu, gelecek durağın neresi olduğu sesli olarak ikaz verecek. Hedefimiz ulaşılabilir bir Bursa. Bursa’nın ekonomisi, turizmi, ticaretinin gelişimi için olmazsa olmaz konulardan bir tanesini ulaşım olarak görüyoruz. 22 aydır da ulaşım, yol, altyapı konusunda ağırlık veriyoruz" diye konuştu.


Öte yandan Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Jandarma Trafik ekipleri de okullar bölgesinde trafiği düzenleyecek. Bursa’nın en kilit noktalarından Acemler’de alınacak tedbirler de arttırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 13:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli'de iş kazası: 1 ölü
    1. Denizli'de iş kazası: 1 ölü
    2. "Belediye işi şov işi değildir"
    3. Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük..
    4. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    5. İkinci el kitap satarak, sokak..
    6. "Resim ilk defa hayatımda 'ben'..
    7. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    8. Gözlerinden yaş akıncaya kadar acı..
    9. Putin teklif etmişti! Türkiye'den ilk..
    10. İDO'nun sonbahar tarifesi 16 Eylül'de..
    11. "Mahkeme temelli aile arabuluculuğunun..
    12. Karabük’te uyuşturucu operasyonu
    13. Zonguldaklı sporcu İspanya’da..
    14. Kahramanmaraş'taki silahlı kavga..
    15. Kaymakam Akın Aydıntepe yaylasında..
    16. Osmaniye’de istihdam garantili işbaşı..
    17. Adalet Bakanı Gül yargı muhabirleriyle..
    18. Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. Hanci,..
    19. Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
    20. Rus savaş uçakları havada çarpıştı
    21. Ambarlı limanında silah ticareti..
    22. İstanbul Havalimanı'na "Hızlı Metro"..
    23. (Özel) Bursa’da okullar açılıyor,..
    24. Mazıdağı’na bağlı 6 mahallede elektrik..
    25. Fuat Oktay'dan kritik açıklama: Bu ne..
    26. Eşi ve kızını öldüren şahsa 2 kez..
    27. 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist..
    28. Okul servis şoförlerinden ailelere..
    29. 5 bin üniversiteli organ bağışı için..
    30. Muğla'da yanan ormanlık alan havadan..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim