0553 313 94 23

(Özel) Bursa’da ihtiyaç sahiplerine bayram öncesi VIP hizmet...

Bursa’da ihtiyaç sahibi ya da yaşlı vatandaşların evleri bayram öncesi belediye ekiplerince temizlendi, kişisel bakımları yapıldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:47
(Özel) Bursa’da ihtiyaç sahiplerine bayram öncesi VIP hizmet...

Bursa’da ihtiyaç sahibi ya da yaşlı vatandaşların evleri bayram öncesi belediye ekiplerince temizlendi, kişisel bakımları yapıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, geçen yıl 2 bin 200 vatandaşa hizmet götürdüklerini belirterek, "Belediyenin sıcak, sevimli ve güler yüzünü bütün evlere yansıtmaya çalışıyoruz" dedi.


Nilüfer Belediyesi yaptığı sosyal projelerle dikkat çekiyor. Tek başına veya yardıma muhtaç kişilerin evlerine kadar giden belediye ekipleri, evlerini baştan aşağı temizleyip, tepeden tırnağa bu kişilerin kişisel bakımlarını yapıyor.


Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kendilerine gelen başvurulara göre yardıma ihtiyacı olan yaşlıların evlerine giderek bulaşıklarını yıkıyor. Bununla da yetinmeyen ekipler yerleri süpürüp, camları ve kapıları siliyor. Evde kendine bakamayacak kadar zor durumda olan yaşlılara ise banyolarını yaptırıp, saçlarını ve tırnaklarını kesiyorlar. Bu hizmetleri hiç bir ücret almadan yapan ekipler vatandaşların takdirini kazanıyor.


Belediye’nin yaptığı hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Nilüfer Belediyesi bizim evimizi temizleyip tüm kişisel bakımlarımızı yapıyor. Yapılan bu hizmetten çok memnunuz belediyeye çok teşekkür ederiz" dedi.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Kişisel bakımlarını yapamayan, yalnız yaşayan, ihtiyar ve evde bakıma muhtaç vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımıza hemşire ve psikolog yardımları yapıyoruz. Yardıma muhtaç hastaların evlerine giderek, temizliklerini ve kişisel bakımlarını da yapıyoruz. 2018 yılında 2 bin 200 vatandaşımıza hizmet götürdük. Kişisel bakım için haftada bir gün evlere gidiyoruz. Belediyemizin sıcak, sevimli ve güler yüzünü ilçemizdeki bütün evlere yansıtmaya çalışıyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Ocağı’ndan ‘Kadir İftarı’
    1. Türk Ocağı’ndan ‘Kadir İftarı’
    2. Girdiği 100'den fazla savaştan..
    3. Hadislerde dua
    4. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    5. Çan Belediyesi bayram temizliğini..
    6. Polis kurbağa adamlar 500 öğrenciye..
    7. Bu kez boğa güreşi izlemek için değil..
    8. Bir ayet... Bir hadis...
    9. Nusaybin’de trafik kazası, 1 yaralı
    10. Antalya’da belediye çalışanını iftara..
    11. Büyükşehir’den Kadir Gecesi’nde lokma..
    12. Develi Adliyesi’ne 2 Savcı 3 Hakim..
    13. Aydın’da Kadir Gecesi cami cemaati..
    14. Trafiğe bayram boyunca havadan destek
    15. Komşusunun kafasına taş atıp balta ile..
    16. Kapadokya Alan Başkanlığı Resmi..
    17. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    18. Vali Şahin, Mereto eteklerinde kurulan..
    19. Zabıtadan Ramazan Bayramı öncesi..
    20. Başkan Öz’e sürpriz ziyaret
    21. İBB Şehir Hatlarında toplu sözleşme
    22. Belediye binasının yazısı değiştirildi
    23. Gebelik tümörü nedir?
    24. "Orhan Kemal bir umudun yazarıdır"
    25. Mahkûm çocukları sağlık taramasından..
    26. Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma..
    27. Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ..
    28. YTB’nin “Yurt dışı genç liderler..
    29. Dualarımı kabul eyle Allah’ım
    30. Bilecik’te 8 hakim ve savcının görev..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti