(Özel) Bursa’da ihtiyaç sahiplerine bayram öncesi VIP hizmet...

Bursa’da ihtiyaç sahibi ya da yaşlı vatandaşların evleri bayram öncesi belediye ekiplerince temizlendi, kişisel bakımları yapıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, geçen yıl 2 bin 200 vatandaşa hizmet götürdüklerini belirterek, "Belediyenin sıcak, sevimli ve güler yüzünü bütün evlere yansıtmaya çalışıyoruz" dedi.

Nilüfer Belediyesi yaptığı sosyal projelerle dikkat çekiyor. Tek başına veya yardıma muhtaç kişilerin evlerine kadar giden belediye ekipleri, evlerini baştan aşağı temizleyip, tepeden tırnağa bu kişilerin kişisel bakımlarını yapıyor.

Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kendilerine gelen başvurulara göre yardıma ihtiyacı olan yaşlıların evlerine giderek bulaşıklarını yıkıyor. Bununla da yetinmeyen ekipler yerleri süpürüp, camları ve kapıları siliyor. Evde kendine bakamayacak kadar zor durumda olan yaşlılara ise banyolarını yaptırıp, saçlarını ve tırnaklarını kesiyorlar. Bu hizmetleri hiç bir ücret almadan yapan ekipler vatandaşların takdirini kazanıyor.

Belediye’nin yaptığı hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Nilüfer Belediyesi bizim evimizi temizleyip tüm kişisel bakımlarımızı yapıyor. Yapılan bu hizmetten çok memnunuz belediyeye çok teşekkür ederiz" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Kişisel bakımlarını yapamayan, yalnız yaşayan, ihtiyar ve evde bakıma muhtaç vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımıza hemşire ve psikolog yardımları yapıyoruz. Yardıma muhtaç hastaların evlerine giderek, temizliklerini ve kişisel bakımlarını da yapıyoruz. 2018 yılında 2 bin 200 vatandaşımıza hizmet götürdük. Kişisel bakım için haftada bir gün evlere gidiyoruz. Belediyemizin sıcak, sevimli ve güler yüzünü ilçemizdeki bütün evlere yansıtmaya çalışıyoruz" dedi.