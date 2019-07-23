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(Özel) Bursa’da faciadan dönüldü

Bursa’da bir apartmanın dış cephesinin çökmesi saniye saniye kameraya yansıdı.

23 Temmuz 2019 Salı 14:09
(Özel) Bursa’da faciadan dönüldü

Bursa’da bir apartmanın dış cephesinin çökmesi saniye saniye kameraya yansıdı. O anlarda bahçede kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, işin uzmanları ucuz malzeme kullanılmaması konusunda site sakinlerini uyardı.


Olay, Nilüfer’e bağlı Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmana 4 yıl önce ısı yalıtım yapıldı. Isı yalıtım, geçtiğimiz günlerde büyük bir gürültü ile çöktü. Çökmenin ardından ortalığı toz dumanı kaplarken, park halindeki bazı araçlar ise zarar gördü. O anlarda bahçede kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Ev sahipleri ise, çöken dış cephenin ardından şaşkına döndü. O anlar ise, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



“Burada çok bariz bir uygulama hatasıyla karşı karşıyayız”


Bursa Boyacılar ve Yalıtımcılar Esnaf Odası Ferhat Daysali, dış yalıtımı çöken sitede incelemelerde bulundu. Daysali, site yöneticilerine ve sakinlerini dış cephe kaplama konusunda uyardı. Bu olayların olmasında birkaç önemli etkenin olduğuna değinen Daysali, “Bunların en başında ucuz istenen iş ve malzemeden kaynaklanıyor. Biz bunu yıllardır anlatmaya çalıştık. Çok bariz bir uygulama hatasıyla karşı karşıyayız. Normalde plakaların etrafına yapıştırma harcını çerçevelememiz gerekiyor. Daha sonra taraklı mala ile her alanına isabet edecek şekilde çekilmesi lazım. Burada düşen kütlelerden böyle işlemin yapılmadığını görüyoruz. Hatanın büyük bir kısmı budur. Sitenin bize müracaatı var. Bu müracaat doğrultusunda raporumuzu tanzim ettik. Site yönetimi savcılık ve kolluk görevlileriyle temasa geçecekler. Geriye kalan kütlelerinde düşmemesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor” dedi.



"Isı yalıtımın metrekare fiyatı en az 80 TL"


Bu tür dış cep kaplama işlerini işi bilen, ehli olan insanlara verilmesi gerektiğini dile getiren Daysali, “Burada işi yapan firma bizim odamız tarafından biliniyor. Ama yaptığımız incelemelerde odamıza kayıtlı değil. Bu yapılan işlem düz boya olmuş olsaydı bugün metrekare birim fiyatı 15 lira olacaktı. Ama ısı yalıtım olduğu zaman metrekare fiyatının en az 80 lira olduğunu görüyoruz. Isı yalıtımda hedefi 12’den vurmalısınız. 11 olduğu zaman bu iş olmuyor. Düz boya cüzi olduğu için yanlış da olsa yeniden yapılabilir. Ancak ısı yalıtım da ise bunların ham maddesi petrole dayalı. Bugün orta sınıf ısı yalıtım ile düz boya arasında 65 lira fark var. Buradaki yöneticiler ve kat maliklerin vermiş olduğu ücretlerin heba olmamalıdır. Araştırmaları, sormaları lazım. Bir defa işlem yapılıyor. İyi yapıldığında 80 olarak söylense de biz 50 yıl olarak baz alıyoruz. Ama buradaki yapılan işlem 4 yıl önce olmuş. Bize gelen kayıtlarla bu durum sabit” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:09
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