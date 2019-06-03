0553 313 94 23

(Özel) Bursa’da esnaf S-400 füzeleri için para yatırıp, pankartla destek istedi

Bursa’da esnaf, S-400 füzeleri için para bağışında bulunup astıkları pankartla vatandaşlardan destek istedi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:33
(Özel) Bursa’da esnaf S-400 füzeleri için para yatırıp, pankartla destek istedi

Bursa’da esnaf, S-400 füzeleri için para bağışında bulunup astıkları pankartla vatandaşlardan destek istedi.


Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi esnafı Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 füzelerine destek olmak için karar alıp Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına para bağışında bulundu. Bununla yetinmeyen esnaf dükkanlarının önüne pankart asarak destek istedi. Günümüzde spor kulüplerine bağış yapıldığını belirten esnaf, Türkiye’nin savunma sistemi için hayati öneme sahip S-400 füzeleri için destek istedi.


Devletin yanında olduklarını belirten Kemerçeşme Mahalle esnafı "Biz sadece devletimize, milletimize ve bayrağıma sahip çıkmak için buradaki esnaf arkadaşlarla beraber karar aldık. Bağışımızı yaptık. S-400 füzelerinin ülke savunmasında kullanılacak olmasından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağışta bulunma kararı aldık. Spor kulüplerine geldiği zaman yardım ediyoruz da devletimiz ve milletimiz için ülkemiz savunmasıyla ilgili S-400 füzelerinin neden katkıda bulunmayalım diye düşündük. Devletimize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öykü Arin için heyecanlı bekleyiş başladı
    1. Öykü Arin için heyecanlı bekleyiş..
    2. Ankara Kalesi’ne turist akını
    3. Asya borsaları
    4. "Çocukların Yorumuyla Bauhaus" sergisi
    5. Perakende de satış beklentileri arttı
    6. (Özel) Bursa’da esnaf S-400 füzeleri..
    7. BKM Express ile Ramazan Bayramı'nda da..
    8. Çankaya bu yıl da Ramazan’da..
    9. Köyün asırlık geleneğini sürdürüyorlar
    10. TEPSAM Başkanı Yıldırım: "AB raporu..
    11. İzmir’de 3 gün boyunca toplu ulaşım..
    12. Karaman'da yük asansörüne sıkışan işçi..
    13. Uzmanlar uyardı: “Bayramınız kabus..
    14. Başkan Taşdelen vatandaşların Ramazan..
    15. Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale..
    16. Mayıs ayının zam şampiyonu yer fıstığı..
    17. Yorgancılar’dan büyüme verileri..
    18. Pitbulldan yavru kediye anne şefkati
    19. (Özel) Bakan Varank’tan ücretsiz..
    20. DEAŞ destekçisi Lyon saldırganı konuştu
    21. Osmaneli Belediye Başkanı Şahin’in..
    22. Kumluca’da U12 Ligi sona erdi
    23. Osmaneli Kaymakamı Yavuz’un Ramazan..
    24. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    25. Ayaş yolu-Sincan OSB önü alt geçit..
    26. Bakanlık duyurdu! 5 terörist etkisiz..
    27. Çocuklar bu sefer aileleri için karne..
    28. Bayram alışverişi bit pazarından
    29. GÜNCELLEME - Sudan'da ordu darbe..
    30. Onkoloji ve hematoloji hastalarının..
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular