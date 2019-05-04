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(Özel) Bursa’da davulcular Ramazan’a hazır

Bursa’da davulcular yaklaşan Ramazan ayı öncesi yetki belgelerini aldı, fes ve yeleklerini giyerek hazırlıklarını tamamladı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:52
(Özel) Bursa’da davulcular Ramazan’a hazır

Bursa’da davulcular yaklaşan Ramazan ayı öncesi yetki belgelerini aldı, fes ve yeleklerini giyerek hazırlıklarını tamamladı. Yetki belgesi alan davulcular Ramazan ayı boyunca 3 kez, bayramda da bir kez olmak üzere gönüllülük esasıyla vatandaşlardan 4 kez bahşiş toplayacak.


Bu sene Ramazan davulcuları yetki belgelerini Yeşil Bursa Roman Dernekleri Federasyonu’ndan aldı. Roman çocuklarının eğitimi, bağımlılıktan kurtarılması, erken yaşta evlilik gibi sorunların önüne geçmek isteyen Federasyon da Nilüfer ve Osmangazi Belediyesi ile resmi protokol yaparak Bursa’nın davul çalma yetkisini aldı. Nilüfer Belediyesi bu konuda meclisten karar çıkarırken, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sosyal sorumluluk sağlayan her türlü projeye destek vereceklerini ifade etti.


Fedarasyon ise, bu bölgelerde yetki belgelerini davul çalma konusunda ihtisas sahibi kişilere törenle teslim etti. Dün son partide 49 davulcunun belge teslim töreni yapıldı.


Ramazan öncesi federasyon davulcuların eksik elbise ve feslerini temin etti. Maniler söyleyip davul çalarak belgelerini alan davulcular yarın gece sokaklara çıkacak.


Roman Federasyonuna teşekkür ederek söze başlayan Ramazan Davulcusu Mustafa Kan, “10 seneden beri Ramazan davulcusuyum. 5 senedir ramazan davuluna çıktığım Hacı İlyas Mahallesi’nde bu sene de geleneği sürdüreceğim. Bu bizim geleneğimiz. Çoluk çocuk camlardan gelişimizi gözlüyor. Bizi destekliyorlar sağ olsunlar. Eğer davul kalkarsa Ramazan eksik kalır. Eminim herkes aynı düşüncededir” şeklinde konuştu.


40 senedir davul çalan Kazım Solmaz, “Daha önceleri Demirtaş Mahallesi’nde davul çalıyordum. Bu sene Küçükbalıklı Mahallesi’nde davul çalacağım.Geçtiğimiz yıllarda belgemizi muhtardan alıyorduk. Bazı sorunlar yaşadık. Bu sene belgelerimizi federasyondan alıyoruz, hiçbir sıkıntı yaşamadık” dedi.


Davulcular Ramazan ayında 3 kez, bayramda da bir kez olmak üzere 4 kez bahşiş toplayacak. Bahşiş konusunda zorlama olmayacak. Yüzlerce yıllık gelenek için davulcular bahşiş verenlere mani jesti de yapıyor.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:52
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