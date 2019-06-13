(Özel) Bursa’da akıl almaz et transferi
Bursa’da sorumsuz bir kişinin motosikletin üzerinde sağlıksız şekilde taşıdığı et görenleri şaşkına çevirdi.13 Haziran 2019 Perşembe 09:17
Bursa’da sorumsuz bir kişinin motosikletin üzerinde sağlıksız şekilde taşıdığı et görenleri şaşkına çevirdi.
Bir vatandaşın çektiği fotoğraflara yansıyan şahıs, motosikletine yüklediği ambalajsız et ile yolculuk yaparken görülüyor. Tam 3 parça eti 16 MG 717 plakalı motosiklete yükeyen şahıs, halkın sağlığıyla oynarken bir yandan da trafiği tehlikeye attı. Şahsın kim olduğu ve bu etleri nereye taşıdığı ise merak konusu.
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