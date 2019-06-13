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(Özel) Bursa’da akıl almaz et transferi

Bursa’da sorumsuz bir kişinin motosikletin üzerinde sağlıksız şekilde taşıdığı et görenleri şaşkına çevirdi.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:17
(Özel) Bursa’da akıl almaz et transferi

Bursa’da sorumsuz bir kişinin motosikletin üzerinde sağlıksız şekilde taşıdığı et görenleri şaşkına çevirdi.


Bir vatandaşın çektiği fotoğraflara yansıyan şahıs, motosikletine yüklediği ambalajsız et ile yolculuk yaparken görülüyor. Tam 3 parça eti 16 MG 717 plakalı motosiklete yükeyen şahıs, halkın sağlığıyla oynarken bir yandan da trafiği tehlikeye attı. Şahsın kim olduğu ve bu etleri nereye taşıdığı ise merak konusu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:17
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