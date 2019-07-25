(Özel) Bursa’da acil durum seferberliği

Bursa’da İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın Başkanlığında 26 hizmet grubu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa’da AFAD öncülüğünde, valilik ve yerel yönetimlerin desteğiyle fay hattı araştırması yapılırken, diğer taraftan da afetlere hazırlık ve planlamaların nasıl yapılacağı masaya yatırıldı.

Bursa AFAD İl Müdürlüğü’nün koordinesinde, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın başkanlığında yapılan toplantıya,Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy,İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Yalçın Mumcu ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Sunumlarla başlayan toplantıda, Bursa Afet Müdahale Planı ve yapılması gereken çalışmalar ile yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda Bursa’daki 26 hizmet grubunun temsilcileri, kurumlarının sorumluluğu hakkında yaptıkları çalışmaları gündeme taşıdılar. Muhtemel afet anında kurumların görev ve sorumluluğunun belirlenmesi, bunların denetlenmesi ve çalışmaların afet yönetim karar destek sistemine işlenmesi de gerçekleştirildi.

Muhtemel afet anında kurumlar arasındaki koordinasyonun da AFAD tarafında sağlanacağı, afet yönetim karar destek sisteminin kurumlar arasındaki işleyişi sağlıklı ve hızlı hale getirdiği öğrenildi.