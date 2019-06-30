Bursa’da 6 yaşındaki Sinan’a acı veda Bursa’da evinin önünde oynarken aracın ezdiği 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Bursa’da evinin önünde oynarken aracın ezdiği 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza Yıldırım’a bağlı İsabey Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin önünde oyun oynayan 6 yaşındaki Sinan Kozuk, Mustafa Ö’nün kullandığı otomobilin altında kaldı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan minik çocuk burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kozuk’un cenazesi İsabey Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da katıldı.

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