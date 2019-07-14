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(Özel) Bursa’da 3 yılda FETÖ’ye 2 bin 339 operasyon

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından bugüne kadar olan 3 yıllık süre zarfında FETÖ’ye ağır bir darbe vurdu.

14 Temmuz 2019 Pazar 10:21
(Özel) Bursa’da 3 yılda FETÖ’ye 2 bin 339 operasyon

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından bugüne kadar olan 3 yıllık süre zarfında FETÖ’ye ağır bir darbe vurdu. 3 yılda 2 bin 339 operasyon düzenleyen ekipler 6 bin 724 şüphelinin ifadesini aldı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, darbeyi yapmaya kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında çok sayıda başarılı operasyona imza attı. 3 yıllık süre zarfında Bursa’da ve çok sayıda ilde 2 bin 339 operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 6 bin 724 şüphelinin de ifadesini aldı.


Sıkı yönetim listeleri Bursa’da yakalandı


15 Temmuz gecesi darbeci askerlere yönelik yapılan operasyonlarda örgüt tarafından sözde sıkı yönetim komutanı olarak atanan Bursa İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş’u gözaltına alan ekipler, Akkuş’un üzerinden çıkan sıkı yönetim listesiyle darbeye destek veren rütbelileri tek tek tespit etti. Öte yandan örgütün para kasaları olarak bilinen çok sayıda iş adamı, yine örgüt tarafından yetiştirilen ve Bursa’da görev yaptığı dönemde örgüt için ciddi çalışmalar yürüten Vali Şahabettin Harput Bursa polisi tarafından gözaltına alındı.


Türkiye’de sarı yelekler sadece Bursa’da yakalandı


Yine Bursa KOM ekipleri tarafından örgütün hücre evleri olarak bilinen gaybûbet evlerine yapılan bir operasyonda Avrupa’da hükümet karşıtı göstericiler tarafından kullanılmasıyla gündeme gelen çok sayıda sarı yelek ele geçirildi. Öte yandan aralarında şike davasına bakan hakimin de olduğu çok sayıda firarî hakim ve savcı yine Bursa polisi tarafından yapılan operasyonlarla yakalandı.


Günde ortalama 2 operasyon yapıldı


Bursa TEM ve KOM ekipleri tarafından 15 Temmuz 2016 yılından bu yana günde ortalama 2 operasyon olmak üzere toplam 2 bin 339 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar kapsamında şüpheli olarak 6 bin 724 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan bin 948’i çıkarıldığı mahkemelerce tutuklanırken, bin 965 şüpheli ise adlî kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerden 2 bin 1 kişi emniyet ya da savcılık ifadelerinin ardından salıverilirken, firari oldukları tespit edilen 810 şahsın yakalanması için ekipler çalışmalarına halen devam ediyor.


Öte yandan tutuklandıktan sonra ’Terör örgütüne üye olmak, ülkenin huzur ve güvenliğini bozmak ve terör örgütüne finans sağlamak" suçlarından haklarında dava açılan çok sayıda önemli şahıs hakkında karar çıktı. FETÖ’nün darbe girişiminde 15 Temmuz gecesi gözaltına alınan ilk isim olan eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında eşi Bursa Valisi Şahabettin Harput’un da bulunduğu 60 sanığın yargılandığı davada daeski Bursa Valisi Şahabettin Harput 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, tutuklu 8 sanığın ise tahliyesine karar verildi. Cezayı ele alan Bursa Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:21
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