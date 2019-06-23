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(Özel) Bursa emniyetinden sürücülere ’abartmayın’ cezası

Bursa’da trafik ekipleri, abart egzoz ve modifiyeli araçlar üzerinde uygulama yaptı.

23 Haziran 2019 Pazar 10:42
(Özel) Bursa emniyetinden sürücülere ’abartmayın’ cezası

Bursa’da trafik ekipleri, abart egzoz ve modifiyeli araçlar üzerinde uygulama yaptı. Sürücülere toplam 26 bin lira para cezası kesildi.


Bursa Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, abart egzoz ve modifiyeli araçlar üzerinde uygulama yaptı. Şehrin muhtelif noktalarındaki denetimlere çok sayıda polis katıldı. Ekipler modifiyeli araçlar ve abart egzoz kullanan araçları tek tek durdurup inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde kurallara uymayan sürücülere, sigortası olmayanlara 108, film takan araçlara 235, abart egzozlu araçlara ise bin lira para cezası kesildi. Toplam 124 araç kontrol edilirken, 51 araca 26 bin lira para cezası kesildi.


İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan sürücülerin bazıları polis ekiplerinin denetlemelerinden memnun olduklarını söylerken, bazıları ise yaptıklarının suç olduğunun farkında olmadığını, bundan sonra daha dikkatli olacaklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 10:42
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