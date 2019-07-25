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(Özel) Buğday ve arpa üreticisi umduğunu bulamadı

Türkiye’nin buğday ve arpa üretiminde önemli merkezlerinden biri olan Eskişehir’de, hububat hasadının yavaş yavaş sonuna doğru gelinirken çiftçi bu yıl da umduğunu bulamadı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:17
(Özel) Buğday ve arpa üreticisi umduğunu bulamadı

Türkiye’nin buğday ve arpa üretiminde önemli merkezlerinden biri olan Eskişehir’de, hububat hasadının yavaş yavaş sonuna doğru gelinirken çiftçi bu yıl da umduğunu bulamadı.


Bu sene buğday ve arpanın satış fiyatlarından yana sorun yaşamayan üreticiler, verimin neredeyse yarı yarıya düşmesinden dolayı kara kara düşünüyor. Yağışların zamansız yağması, bazı bölgelerde dolunun etkili olması ve kimi zaman da sam yelinin esmesiyle ürünlerinde verim düşüklüğü yaşayan çiftçilerin harmanı beklediği gibi olmadı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, dönümünden ortalama 400-600 kilogram verim alınan tarlalarda hava değişimlerinden dolayı verimin 250 kilograma kadar düştüğünü söyledi. Başkan Buluşan, "Buğday üretimi maalesef beklediğimiz gibi değil. Bu sene Odunpazarı bölgemizde büyük bir afet oldu. Aldığımız bilgilere göre üreticilerimiz ürününü borsaya, ofise götürdüğünde fiyatlarda bir sıkıntı yok. Devletin açıklamış olduğu fiyat iyi, ama maalesef üreticinin dönümde 400-600 kilogram arasında tonaj alacağı bir noktada verim 250 kilograma kadar düştü. Sağanak yağışlar esnasında havanın ısınıp soğuması ve rüzgarın etkisiyle tonaj alamadığımızı düşünüyorum. Kilogram olarak buğdayda düşüş yaşadık. Maalesef üretici bu yıl da umduğunu bulamadı" diye konuştu.


"Üretim de tarım da yok olmasın"


Zirai girdilerin yüksekliğinden yana ciddi sorunlar yaşadıklarını vurgulayan Başkan Buluşan, "Bizim için en büyük sıkıntı zirai girdiler. Seçimleri atlattık. Seçim diye bir derdimiz yok, geçim derdimiz var. Bundan dolayı üretime sahip çıkmamız lazım. Her zaman söylüyoruz. Havza sisteminde buğday çeşidi aramaya gerek yok. Tepebaşı bölgesinde hangi ürünün olacağı net ve açıktır. Bu ürünü destekleyelim, bunu daha kaliteli yetiştirmeye bakalım, üreticinin para kazanıp üretimi tekrar yapmasına bakalım. Bugün üretim yapıp zarar ettikten sonra ertesi sene üretici zaten yok oluyor. Üretim de tarım da yok olmasın. Bizim genel başkanımızın bir lafı var, ‘Tarladan üreticimiz çıkarsa geri gelmesi çok zor’ diye gerçekten çok zor. Esnaf ve tüccar mal gelecek diye bakar, halk da tüketecek mal bulamaz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:17
  1. odunpazarı

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