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(Özel) Bu ofislerde çalışanlar kaydıraktan kayıp golf oynuyor

Bursa’da açılan ortak kullanımlı ofisleri kiralayan şirketler çalışanlarına iş ve eğlenceyi bir arada sunuyor.

15 Haziran 2019 Cumartesi 09:49
(Özel) Bu ofislerde çalışanlar kaydıraktan kayıp golf oynuyor

Bursa’da açılan ortak kullanımlı ofisleri kiralayan şirketler çalışanlarına iş ve eğlenceyi bir arada sunuyor.


Ülkemizde yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan ofisler, verdiği hizmetle tek çalışan ve şirketlere ortak kullanım alanında yazıhane ve masa kiralama imkanı sunuyor. Bu ofisleri kiralayan şirket ve şahıslar tek başına ofis açıp yüksek maliyet altında ezilmekten kurtuluyor. Workınton’da ofis masa kiralayarak kira maliyetleri yarı yarıya düşürüyor. Aynı zamanda kiracılar elektrik, su, doğalgaz, internet, stopaj ve bir çok masraftan da kurtulmuş oluyor. Firma kendileriyle çalışan şirket ve şahıslara çalışırken eğlenme imkanı sunuyor. Workınton’da yer kiralayanlar burada golf, playstation, dart, langırt ve bilardo oynayıp kaydıraktan kayarak keyifli vakit geçiriyor. Bu ofislerde çalışanlar hem kaliteli hizmeti ucuza alıyor, hem de oyunlar oynayarak keyifli bir vakit geçiriyor.


Workınton Bursa Satış ve Pazarlama Müdürü Özgür Arslan, "Burada ortak çalışma alanları ve hazır ofisler satıyoruz. Bununla birlikte sanal ofis satışı da mevcut ağırlıklı olarak ortak kullanım alanları ve hazır ofis üzerine kurulu bir işletme yeni ticarete başlayan insanların gelip şirket kuruluşları yapabileceği ve maliyetlerini en aza indirip iş hayatına başlayabilecekleri bir mekan burası. Burada ofis ve yaşam alanı kiralayanlar yasal adres, vergi numarası alınması, kargo takibi, çay, kahve, atıştırmalıklar, dahil bir çok hizmete sahip olabilirler. Burada ofis kiralayanlar kendileri ofis tutsa çok maliyetli oluyor, burada bunu paylaşarak daha az maliyetle kaliteli ofis hizmeti almış oluyorlar. Merkezi bir yerde ofis tutan 2 bin lira kira verecek aynı zamanda bunun stopajı, elektrik, su, internet ve bir çok maliyetle karşılaşıyor. Onun yerine burada ofis kiralayarak hem iyi hizmet alıyor. Hemde maliyetten tasarruf etmiş oluyor. Burada ofis kiralayan müşterilerimize sekreter hizmeti de veriyoruz. En küçük ofisimiz 10 metre kare 3 kişi içinde çalışabiliyor. Bu ofisi kiralayanlar 2 bin lira kira verip bir çok hizmetten de faydalanabiliyor. Ofislerimiz 2 bin ve büyüklüğüne göre 5 bin lira arasında fiyatlarla kiralıyoruz. Bu ofisleri kiralayanlar bir çok aktiviteden de faydalanabiliyor. Burada salıncaklı masalar, mini golf sahası ve bir çok oyun alanları var iş stresinden kurtulmak isteyen çalışanlar molalarda buralarda keyifli bir vakit geçiriyor" dedi.


Workınton Bursa Satış ve Pazarlama Müdürü Özgür Arslan, "Burada çok keyifli bir vakit geçiriyorum. Aldığım hizmet çok kaliteli, bir çok hizmetten yararlanıyorum. Sekreter hizmeti de var, buradaki oyun alanlarında, çalışma molalarında oyunlar oynayarak keyifli vakitler geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 09:49
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