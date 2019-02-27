0553 313 94 23

(Özel) Bu köyün kadınları bir örnek giyinip gün düzenliyor

Tekirdağ’da kadınlar, aralarındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek için bir örnek giyinip gün düzenliyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:50
(Özel) Bu köyün kadınları bir örnek giyinip gün düzenliyor

Tekirdağ’da kadınlar, aralarındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek için bir örnek giyinip gün düzenliyor. Bilerek ve isteyerek aynı kıyafetleri giydiklerini söyleyen kadınlar haftanın yorgunluğunu attıklarını dile getirdi.


Tekirdağ’ın Saray ilçesine bağlı Küçük Yoncalı köyünde yaşayan kadınlar bir örnek giyinerek 15 günde bir gün düzenliyor. Kış döneminde köy yerinde dışarı çıkma şansları olmadığını kaydeden kadınlar bir örnek kıyafetler giyerek birlik ve beraberliği pekiştirdiklerini söyledi.


Küçük Yoncalı köyünde Sevil Özen’in ev sahipliğinde buluşan kadınlar haftanın yorgunluğunu ve stresini attı. Etkinliğe ilişkin bilgi veren Özen, "Bu günümüze arkadaşlarımıza diyaloglarımızı pekiştirmek için başladık. İyi de oldu çocuklarımız da oynuyorlar, eğleniyorlar. Bizler de 15 günde bir bir araya geliyoruz, mamacıklarımızı yapıyor çayımızı kahvemizi içiyoruz" dedi.



15 günde bir gün düzenliyorlar


Sevil Özen’in komşularından Derya Yılmaz ise, "Günümüz 15 günde bir oluyor. Birlik ve beraberliğimizi göstermek amacıyla toplanıyoruz. Bir de bizim köyümüzün geleneğidir bir örnek giyinmek. Genci, yaşlısı düğünlerde bayramlarda bir örnek giyinir. Biz de güne başlamışken bir örnek giyinelim dedik ve kırmızı şalvarımızı siyah penyemizi giydik. İki hafta sonra tekrar bir örnek giyineceğiz ve devam ettireceğiz" diye konuştu.


Günde yer alan ve diğer arkadaşları ile bir örnek giyinen kadınlardan Pınar Özen de, "Arkadaşlarımızla toplanıyoruz, sohbet ediyoruz. Bu vesile ile çocuklarımız oyunlar oynuyor. Biz de mamalarımızı yiyor, kahvelerimizi içiyoruz. Çalıştığımız için haftanın yorgunluğunu stresini atmış oluyoruz, güzel oluyor" ifadelerini kullandı.


Hülya Arıcan da, "Bu şalvarlarımıza, kıyafetlerimize 15 gün önceden karar veriyoruz. 15 gün sonra başka bir arkadaşımızdayız. Bugünün konsepti bu oldu bir dahaki haftaya başka bir renk başka bir kıyafet düşüneceğiz. Kışı biz böyle değerlendirmek istedik. Kışın hiçbir yere gidilmiyor malum köy yerindeyiz, değerlendiremiyoruz, çıkamıyoruz. Bu beraberliğin, aynı rengin adı aslında pişti olmak değil, bilerek ve isteyerek aynı şeyleri aynı kıyafetleri giymek" şeklinde konuştu.


Çocukların da yer aldığı buluşmaların 15 günde bir tekrarlandığı Küçük Yoncalı köyünde sadece günlerde değil düğün ve bayramlarda da kadınların çoğunlukla bir örnek giyindikleri kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AFAD ve olay yeri inceleme, vidanjörde inceleme yaptı
    1. AFAD ve olay yeri inceleme, vidanjörde..
    2. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlere destek
    3. Altın fiyatları
    4. Wirecard ve Beşiktaş JK’den yeni mobil..
    5. (Özel) Bu köyün kadınları bir örnek..
    6. FETÖ'nün kripto yapılanmasında 48..
    7. Bakan Varank: "Uygunsuz çıkan ürünler..
    8. Fransa'da ırkçı tepkiler nedeniyle..
    9. Muğlaspor Tolgay Kerimoğlu ile..
    10. "Filistin devletinin bağımsızlığını..
    11. Dansözlere para takan kocasını..
    12. Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık’a..
    13. Meteorolojiden 5 il için kar uyarısı
    14. Kaymakam Işıktaş’a en iyi idareci ödülü
    15. Muhsin Yazıcıoğlu Kütüphanesi açıldı
    16. Erzurum Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı..
    17. Görme engelli gazinin hayatını "Bobby"..
    18. “Gayri meşru medeniyet”
    19. Köpek yavrularına polis şefkati
    20. Zabıta Müdürlüğünden kasap denetimi
    21. Özkan’dan pazar yeri ve kooperatif..
    22. Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter..
    23. İki müdürlük arasında iş protokolü..
    24. Türkiye Cimnastik Şampiyonası..
    25. "Üniversiteler toplumların gelişimi..
    26. Usta oyuncu Aytaç Arman son..
    27. Anadolu Mahallesi’ne doğalgaz için ilk..
    28. Oğlunun adını kulübün tesislerinde..
    29. Rektör Budak, Hemşirelik Fakültesi..
    30. Başkan Aktaş, Binted personeliyle..
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Ünlü anketçi açıkladı: Bir değil, iki parti kurulacak! Liderleri de...
    Ünlü anketçi açıkladı: Bir değil, iki parti kurulacak! Liderleri de...