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(Özel) Bu köye su gelmezse tarım bitecek

Bursa’da biber, enginar, taze fasulye gibi ürünler yetiştirerek Türkiye’de ün yapan köyde çiftçiler susuzlukla mücadele ediyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:48
(Özel) Bu köye su gelmezse tarım bitecek

Bursa’da biber, enginar, taze fasulye gibi ürünler yetiştirerek Türkiye’de ün yapan köyde çiftçiler susuzlukla mücadele ediyor.


Biber, enginar, taze fasulye gibi bir çok ürünüyle meşhur olan Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Kozdere köyünde su sıkıntısı yüzünden ekimler yüzde 50 azalmış durumda. Susuzluk yüzünden köyden şehre göç devam ediyor.


Kozdere Muhtarı Nazım Şen, “Sıkıntılar çok büyük, zengin topraklarımız var. Ürün kalitesi yüksek, fakat yıllar geçtikçe ekim kalitesi çok düşmeye başladı. Bunun sebebi sularımızda her geçen yıl azalma olması. Zaten birikimli su ile tarım yapıyoruz. Yıllık 500 dönüm biber ekilecekken 200 dönüme düşüyor. 1000 dönüm fasulye ekilecekken 300 dönüme düşüyor. Her geçen gün ekimler de azalıyor. Köyümüz 160 haneden, ortalama 100 haneye düştü. Şu son 5-10 yılda köyümüz hep göç verdi. Bunun sebebi tarım yapılamaması. Çünkü köy kalabalık olduğu zaman vatandaş karnını doyuramıyor. Ürünü ekiyorsun, su bitiyor, bütün masraf tarlada kalıyor. Vatandaşta zarar ettiği için köyü terk ediyor” diye konuştu.


Şen , “Haziran ayı içerisindeyiz, şu şartlarda Temmuzun 20’sinden sonra artık burada birçok yerde su bitmeye başlar. Devlet yetkililerinden yine su isteyeceğiz. Ben köye başka hiçbir şey istemiyorum. Kaldırım, asfalt, düğün salonu değil, sadece su istiyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:48
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