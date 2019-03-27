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(Özel) Bu kitabı 149 kişi yazdı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 149 genç yazar bir araya gelerek “Kayda Değer” isimli kitaba imza attı.

27 Mart 2019 Çarşamba 09:53
(Özel) Bu kitabı 149 kişi yazdı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 149 genç yazar bir araya gelerek “Kayda Değer” isimli kitaba imza attı.


Balıkesir’den yürütülen BENGİ Projesi kapsamında Edremit ilçesinde 149 lise öğrencisinin yazılarından oluşan bir kitap basılarak okurla buluştu. 149 imzalı bu kitapta öğrencilerin denemeleri, hikayeleri ve şiirleri yer alıyor.


Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Cavit Kırcı, “Okullarımızda yaklaşık 750 kadar öğrencimiz eser yazımına katkı sağlamıştır. Bülten komisyonumuzca 149 eser gönderilmiş ve 149 eserin tamamı redakte edildikten sonra kitabımıza kayda değer olarak yer almıştır” dedi.


Çalışma hakkında bilgi veren Edremit Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, “Valiliğimizin 3 yıldır yürütmüş olduğu BENGİ Projesi kapsamında biz de Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak “Değerlerimizle Adım Adım” projesini geliştirdik. Bu proje kapsamında 33 okulumuzda orta okul ve liselerimizin tamamında yılda iki kez iki dönem okul bültenleri ve dergileri çıkarmaktayız. Bu dergilerde, bültenlerde öğrencilerimizin tabiiki yazıları var. Bizde buradan hareketle dedik ki öğrencilerimizin yazılarını bir kitapta toplarsak belki geleceğin yazarları buradan yetişir. Öğrencilerimizin yazarlık konusunda önlerini açmış oluruz diye düşündük. Bu düşünce ile yola çıktık. Elimizdeki Kayda Değer ismindeki kitabımız 149 öğrencimizin içinde yazısı var. Öğrencilerimiz somut bir şekilde ellerine aldıkları kitapta artık kendilerini bir yazar olarak gördüler. 149 tane öğrencimiz, artık biz onlara yazarda diyebiliyoruz. Olumlu tepkiler aldık. Amacına ulaştığını düşünüyorum. Bu kayde değer isimli kitaptan bin adet bastırdık” diye konuştu.


Bin adet basılan Kayda Değer isimli kitap Türkiye çapındaki milli eğitim müdürlüklerine gönderilerek okul kütüphanelerine ulaştırılıyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:53
  1. kitap

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