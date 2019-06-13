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(Özel) Bu kafede siparişler işaret diliyle alınıyor

Bursa’da hizmet veren kafenin müşterileri siparişlerini işaret diliyle veririyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:17
(Özel) Bu kafede siparişler işaret diliyle alınıyor

Bursa’da hizmet veren kafenin müşterileri siparişlerini işaret diliyle veririyor.


Nilüfer’e bağlı Görükle Mahallesi’nde hizmete giren İşaret Dili Atölye Kafe’de işitme engelli vatandaşlara işaret diliyle hizmet veriliyor. Bursa’da hizmet veren ilk özel kafe olma özelliğini taşıyan mekana işaret diliyle konuşan herkes geliyor.


Herhangi bir kafeye gittiklerinde kendilerini ifade edemeyen sağır ve dilsiz vatandaşlar bu kafede işaret diliyle konuşulması sebebiyle bol bol sohbet etme imkanı buluyor. Kafeyi işleten Hacı Özkan, kafede aynı zamanda işaret idili öğretmenliği de yapıyor. Bursa’da böyle bir kafenin eksikliğini hisseden işaret diliyle konuşan vatandaşlar, bu mekana daha rahat gidebilmek için kafenin bulunduğu bölgeye evlerini taşıyor.


Yolda yürürken işaret diliyle konuşanlarla tanışması üzerine işaret dilini öğrendiğini ifade eden Hacı Özkan, "5 yıldır işaret dili öğretmenliği yapıyorum. Yanımda kalan işaret diliyle konuşan arkadaşımın yaşadığı zorlukları görerek böyle bir kafe açmaya karar verdim. Buraya gelenler kendilerini rahatça ifade edebiliyor. Ben ve yanımda çalışan elemanlar da işaret diliyle konuşmayı biliyor. Bu kafeye rahatça gelebilmek için evini buraya taşıyanlar dahi var, böyle bir kafe açtığım için çok mutluyum" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:17
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