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(Özel) Bu kafe yüzüyor

Bursa’da bir girişimcinin ürettiği yüzen kafe, vatandaşlara suyun üstünde hem gezme hem de piknik yapma imkanı sunuyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 08:50
(Özel) Bu kafe yüzüyor

Bursa’da bir girişimcinin ürettiği yüzen kafe, vatandaşlara suyun üstünde hem gezme hem de piknik yapma imkanı sunuyor.


Bursalı bir firma tarafından üretilen ve göl ve deniz kenarındaki işletmeler tarafından alınan yüzen kafe, vatandaşlara deniz ve gölün üzerinde yüzerek kafe hizmeti veriyor. İçine 10 kişinin bindiği yüzen kafe elektrikli motorla çalışıyor. Pikniklerini ve çaylarını suyun üzerinde yapmak isteyen vatandaşlar kafeye büyük rağbet gösteriyor. Kültürpark’da bir işletmeci tarafından sun’î gölette işletilen işyerinde hizmet veren yüzen kafeye yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. Bazı vatandaşlar burada piknik yaparken, ramazanda iftar yapanlar da oluyor. Özellikle Arap turistler kiralamak için sıraya giriyor.


Kafenin 20 dakikası 75 liradan kiralanıyor.


Yüzer kafenin işletmesini yapan işletmenin Müdürü Melih Toylan, "Bu kafeyi hizmetimize yeni ekledik. Bu kafeye binen vatandaşlar yanlarına çay ve kahvelerini alıp piknik yapıyor. Bazı vatandaşlar ise ramazanda iftarlarını bu kafede yapıyor. Kafe 10 kişiyi taşıyabiliyor. Suyun üzerinde yüzen bu kafede vatandaşlara farklı bir keyif yaşatıyoruz. Kafenin 20 dakikasını 75 liradan kiralamaktayız" dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 08:50
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