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(Özel) Bu atölyede çocuklar yemek yapıp, dikiş yapıyorlar

Kocaeli’de açılan ‘Ev Becerileri Atölyesi’nde çocuklara günlük yaşama hazırlanmaları amacıyla aşçılık, dikiş teknikleri, çekiç ve tornavida kullanılması, ev aletlerinin onarılması öğretiliyor.

21 Temmuz 2019 Pazar 10:41
(Özel) Bu atölyede çocuklar yemek yapıp, dikiş yapıyorlar

Kocaeli’de açılan ‘Ev Becerileri Atölyesi’nde çocuklara günlük yaşama hazırlanmaları amacıyla aşçılık, dikiş teknikleri, çekiç ve tornavida kullanılması, ev aletlerinin onarılması öğretiliyor. Mutfağa girip, terzilik yapan çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.


Kocaeli’de çocuklara yönelik farklı bir proje hayata geçirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) tarafından çocukların günlük yaşama dair bilgilerinin alt yapısının oluşturulması amacıyla ‘Ev Becerileri’ adı altında bir atölye açıldı. Gölcük ilçesinde bulunan kurs merkezinde açılan atölyede çocuklara yaz tatillerinde temel mutfak bilgileri, temel dikiş teknikleri, yabancı dil, müzik, resim ve drama olmak üzere 6 ayrı branşta eğitim veriliyor. 12 yaşından büyük çocukların eğitim aldığı atölyede verilen eğitimlerde çocuklar uygulamalı olarak terzilik, çeşitli yemekler ve tatlılar yapıyor. Atölye kapsamında çocuklara ampul ve damlayan musluk değiştirme, doğalgaz kombisinin su basıncı ile ilgili basit kontrollerin yapılması konusunda da eğitimler verilirken, çocuklar küçük yaşlarda kontrol kalemi, çekiç ve tornavida kullanımını öğreniyor. Kursta verilen eğitimlerle el becerilerinin gelişmesine de olanak sağlanırken, çocuklar günlük yaşamlarını kolaylaştıracak bilgileri öğrenirken çok eğlendiklerini söylediler.



“Yaz döneminde de çocuklarımızı eğitimlerle destekliyoruz”


Verilen eğitimler hakkında bilgiler aktaran KO-MEK eğitmenlerinden Didem Özcaner, verilen eğitimlerle çocukların geleceğe yönelik altyapılarının oluştuğunu ifade ederek, “Bu sene ilk defa yaz kurslarını açtık. El Becerisi Atölyesi de var. 3 ayrı branş dahilinde temel mutfak bilgileri, giyim, kaynakçılık, İngilizce olsun birçok branşta 12 yaş üzerindeki çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Bunlar gelecek için daha önemli olan temel alt yapı taşlarını oluşturmaya çalışıyoruz. Bu durumdan aileler çok memnunlar, çocuklarının ileriki hayatlarında işlerine yarayabilecek temellerini atmak için burada bulunuyoruz. Aynı zaman da kış döneminde yetişkinlere eğitim veriyoruz, yaz döneminde de çocuklarımızı eğitimlerle destekliyoruz” dedi.



“Hem eğleniyoruz hem de bir şeyleri öğreniyoruz”


Atölyede eğitim gören öğrencilerden 12 yaşındaki Ebrar Çavuş, kursta öğrenirken çok eğlendiklerinibelirterek, “Yazları buraya geliyorum ve burada sevdiğimiz branşlarda eğitim görüyorum. Hem eğleniyorum hem de öğreniyorum. Dikiş, resim ve yemek branşına geliyorum. Burada yemekler yapıyorum, dikiş yapıyorum ve resim çizmemi daha da geliştiriyorum. Buraya gelmek için çok mutlu bir şekilde uyanıyorum. Buraya gelmeyi zaten çok istiyorum. Buraya geldiğimde de hem eğleniyoruz hem de bir şeyleri öğreniyoruz. Bugün bir sürü yemek yaptık. Hocalarımız da çok iyi, burası çok güzel bir yer. Yaz tatilimi çok güzel bir şekilde değerlendirdiğimi düşünüyorum, çünkü evde oturmak yerine, telefonla oynamak yerine burada okulda öğrendiğim bilgiler dışında farklı bilgiler de elde edebiliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 10:41
  1. doğa
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