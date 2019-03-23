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(Özel) Borcunu ailesinden gizleyenlere Yargıtay’dan kötü haber

Özellikle ticaret hayatında karşılaştığı ekonomik zorlukları ailesine yansıtmak istemeyenlere Yargıtay’dan kötü haber geldi.

23 Mart 2019 Cumartesi 09:55
(Özel) Borcunu ailesinden gizleyenlere Yargıtay’dan kötü haber

Özellikle ticaret hayatında karşılaştığı ekonomik zorlukları ailesine yansıtmak istemeyenlere Yargıtay’dan kötü haber geldi. Yüksek mahkeme; kambiyo senet borcu bulunan borçlunun annesine haciz ihbarnamesi gönderilebileceğine hükmetti. Emsal kararla birlikte; borcunu sevdiklerinden gizlemeye çalışanlar aile fertlerine gelecek haciz ihbarnamesiyle şok yaşayacaklar.


Bir vatandaş kambiyo senetleri borcunu ödeyemeyince İcra Müdürlüğü’ne başvuran alacaklı, borçlunun annesine haciz ihbarnamesi gönderilmesi talebinde bulundu. İcra Müdürlüğü talebi, ’borçlunun annesi alelade bir üçüncü kişi olmadığından gönderilecek haciz ihbarnamelerinin aile bireylerini küçük düşüreceği’ gerekçesiyle reddetti. Alacaklı, İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak icra müdürlüğünün bu işlemi hakkında şikayetçi oldu.


Mahkeme; borçlunun annesinin alelade bir üçüncü kişi olmadığı, akrabalar arasında sarih bir hukuki işlemin varlığını ispat külfetinin iddia edene ait olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verdi. Kararı alacaklı temyiz edince devreye Yargıtay 12. Hukuk Dairesi girdi. Yargıtay kararında, "İcra İflas Kanunu’nun (İİK) 89. maddesinde düzenlenen ’haciz ihbarnamesi’ gönderilmesi kanunun emreden hükmüdür. Alacaklının talebi halinde icra müdürlüğünce bu talebin yerine getirilmesi gerekmekte olup, icra memurunun bu hususta taktir hakkı yoktur. Kaldı ki üçüncü kişi, haciz ihbarnamesine itiraz etme hakkına da sahiptir. O halde mahkemece şikayetin kabulü ile yasaya aykırı müdürlük kararının kaldırılması gerekirken şikayetin reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir. Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının belirtilen nedenlerle bozulmasına oy birliği ile karar verildi." ifadeleri yer aldı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 09:55
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