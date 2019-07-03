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(Özel) Bomba İmha Uzmanları kendi hayatlarını hiçe sayıp milyonların hayatını kurtarıyor

Giydikleri kilolarca ağırlığındaki koruyucu kıyafetin içinde tehlikeden tehlikeye koşan Bomba İmha Uzmanları, kendi hayatlarını hiçe sayıp milyonların hayatlarını kurtarıyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:54
(Özel) Bomba İmha Uzmanları kendi hayatlarını hiçe sayıp milyonların hayatını kurtarıyor

Giydikleri kilolarca ağırlığındaki koruyucu kıyafetin içinde tehlikeden tehlikeye koşan Bomba İmha Uzmanları, kendi hayatlarını hiçe sayıp milyonların hayatlarını kurtarıyor. Bomba imha uzmanlarının en büyük yardımcısı ise Aselsan tarafından üretilen yerli ve milli robot "Ertuğrul".


Şüpheli paketten el yapımı patlayıcıya, askeri mühimmattan çeşitli düzeneklere kadar yeri, durumu, bulunduğu yer ile ilgili değişen müdahale şekilleriyle en tehlikeli görevi ifa eden bomba uzmanları, milyonların hayatını kurtarmaya devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kendi canlarını ellerine teslim edip tehlikeden tehlikeye koşarak hayat kurtarıyor. Herkesin koşarak uzaklaştığı, kimsenin yaklaştırılmadığı yere kimi zaman robotla, kimi zaman tek başına giden uzman ekipler, vatandaşların canı pahasına bir bakıma kendi hayatlarını ortaya koyuyor. İhbarların her an her yerden geldiği zor koşullar altında görev yapan uzman ekipler, en çok olası tehlikeli durumlarda meraklı kalabalığın oluşturduğu izdiham.


İhbar durumuna göre pek çok müdahale yöntemini soğuk kanlı şekilde sergileyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İhlas Haber Ajansı için senaryo gereği şüpheli paket ihbarı yapıldıktan sonra müdahale sürecinin tatbikatını gerçekleştirdi. Senaryo gereği şüpheli paket ihbarı aldıktan kısa süre sonra olay yerine gelen bomba uzmanları, ilk olarak çevrede gerekli güvenlik önemlerini alıyor. Gelişen teknoloji sayesinde yerli ve milli olarak ASELSAN’ın ürettiği bomba imha robotu “Ertuğrul” kullanılıyor. Şüpheli paket bomba imha robotu tarafından etkisiz hale getiriliyor. Şüpheli pakete müdahale anı kameralara yansıdı. Müdahale öncesi 3 kez siren çalınıyor. 3. Sirenin sonunda ise bomba imha robotu şüpheli paketi etkisiz hale getiriyor. Ardından bomba imha uzmanı polisler, kilolarca ağırlığındaki koruyucu kıyafetlerini giyerek şüpheli paketin yanına giderek incelemede bulunuyorlar. Şüpheli paketten el yapımı patlayıcıya, askeri mühimmattan çeşitli düzeneklere kadar yeri, durumu, bulunduğu konum ile ilgili değişen müdahale yöntemleriyle en tehlikeli görevi ifa eden bomba uzmanları, bir olaya yapılan müdahale sonrası elde edilen materyallerin tasniflenmesi, delillendirilmesi ve kriminal inceleme aşamalarına geçiyor.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:54
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