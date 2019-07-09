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(Özel) Bisikleti çalınan küçük Yusuf’un büyük mutluluğu

Bursa’da bisikletinin çalınmasının ardından Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a göz yaşları içerisinde mektup yazan küçük Yusuf, büyük bir sürprizle karşılaştı.

09 Temmuz 2019 Salı 08:46
(Özel) Bisikleti çalınan küçük Yusuf’un büyük mutluluğu

Bursa’da bisikletinin çalınmasının ardından Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a göz yaşları içerisinde mektup yazan küçük Yusuf, büyük bir sürprizle karşılaştı. Küçük çocuğu ziyaret eden Yılmaz, Yusuf’un isteğini yerine getirerek, kendisine bisiklet hediye etti.


Hacivat Mahallesi’nde ikamet eden 7 yaşındaki Yusuf Kalaycıoğlu, aynı mahallede karate kursuna başladı. Kursa ilk başladığı günlerde küçük Yusuf’un dışarıda bıraktığı bisikleti çalındı. Bu durum karşısında göz yaşlarına hakim olamayan Yusuf ve ailesi, bütün aramalarına rağmen bisikleti bulamadı. Ailesinin maddi durumu yeni bir bisiklet almaya elverişli olmayınca, Yusuf, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a mektup yazdı. Üzüntüsünü kağıda döken Yusuf, “Oktay Amca, benim adım Yusuf Kalaycıoğlu. Ben 7 yaşındayım. Dün benim bisikletimi kaçırdılar, çaldılar. Mahallemizde bulunan karate kursuna gidiyorum. Ben kurstayken bisikletim çalındı. Zaten babam kızdı, bir daha bisiklet almayacak. Herkesin bisikleti var, benim yok. Bana vitesli bisiklet alır mısınız?” dedi.



Başkan amcadan sürpriz


Küçük Yusuf’un bu mektubuna ilgisiz kalmayan Başkan Oktay Yılmaz ise, Kalaycıoğlu ailesiyle irtibata geçerek küçük Yusuf’a sürpriz bir ziyarette bulundu. Elinde getirdiği bisiklet ile Hacivat Mahallesi’nde oturan Kalaycıoğlu ailesinin kapısını çalan Yılmaz, Yusuf’a çalınan bisikletinin yerine yeni bir bisiklet hediye etti. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın elindeki bisikleti gören Yusuf Kalaycıoğlu ise büyük mutluluk yaşadı.



"Onun mutluluğu yeter"


Yılmaz, “Yusuf bana yazdığı mektubunda bisikletinin çalındığını söyledi. Ailesi ile birlikte savcılığa, karakola başvurmuş ancak maalesef bisikleti bulunamamış. Mektubu okurken kendi kendime düşündüm; bisiklet hayatının büyük bir parçasını kaplıyor ki bir belediye başkanına mektup yazarak mağduriyetini bildiriyor. Bende bugün ona bir sürpriz yapalım, yeni bir bisiklet hediye edelim, belki biraz sevinir diye düşündüm. Biraz önce yaptığımız sohbette çok mutlu olduğunu söyledi bana” diye konuştu.



"İyi ki varsın"


Başkan Oktay Yılmaz’ın gösterdiği ilgi karşısında mutluluğunu ve şaşkınlığını gizleyemeyen Yusuf Kalaycıoğlu ise “Ben okula, kursa, bir yerden bir yere giderken hep bisikletimi kullanıyorum. Bir gün bisikletimi karate kursunun girişinde bırakıp derse çıktım. Dersten çıktığımda ise bisikletim yerinde yoktu. Bisikletimi uzun süre aradık ama bulamadık. Sonradan aklıma Oktay Amca’ya mektup yazmak geldi. Mektubumda bisikletimin çalındığını söyledim. Oktay Amca sağolsun mağduriyetimi giderdi. Şimdi bisikletime kavuştum. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.


Yusuf Kalaycıoğlu’na bisikletle birlikte birde kilit hediye eden Başkan Oktay Yılmaz, küçük çocuğa bundan sonra bisikletini kilitlemesini tenbihledi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 08:46
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