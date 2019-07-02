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(Özel) Bisiklet yoldaki yaşlı adama çarptı

Kadıköy’de bir bisiklet sürücüsü, önüne fırlayan yaşlı adama duramayarak çarptı.

02 Temmuz 2019 Salı 09:36
(Özel) Bisiklet yoldaki yaşlı adama çarptı

Kadıköy’de bir bisiklet sürücüsü, önüne fırlayan yaşlı adama duramayarak çarptı. Hem bisiklet sürücüsü hem de yaşlı adam çarpmanın etkisiyle yere düşerken, iki taraf da birbirlerini suçladı.


Kadıköy’de bir bisiklet sürücüsü tramvay raylarının yanında arkadaşıyla birlikte ilerlerken yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam yaklaşmakta olan bisikleti fark etmeyerek kendisini yola attı. Bisiklet sürücüsü önüne çıkan yaşlı adama duramayarak çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem bisiklet sürücüsü hem de yaşlı adam yere düştü. İki taraf da birbirlerini suçlarken, daha sonra bisiklet sürücüsü arkadaşıyla beraber yere düşen yaşlı adamı kaldırmaya çalıştı. Olaya tanık olan bazı vatandaşlar yaşlı adama yardım etmeye çalışırken, bazıları da bisiklet sürücüsüne tepki gösterdi. Kaza, bisikletlinin kask kamerasına da saniye saniye yansıdı.


Kaza görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ile bisikletlinin mi yoksa yayanın mı kusurlu olduğu hakkında vatandaşlar arasında tartışmalar yaşandı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 09:36
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