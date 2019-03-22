0553 313 94 23

Özel bireylerin aileleri unutulmadı

21 Mart Down Sendromu haftası kapsamında Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği özel bireylerin ailelerini bir araya getirdi.

22 Mart 2019 Cuma 09:30
Özel bireylerin aileleri unutulmadı

21 Mart Down Sendromu haftası kapsamında Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği özel bireylerin ailelerini bir araya getirdi.


Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Uçar "21 Mart Down Sendromu nedeniyle, bakıma muhtaç özel bireylere sahip üyelere bilinçlenmesi ve bunların normal hayatta engelli birey sahip olmasının ötesinde normal hayatta tutunmasını hedefliyoruz. Bandırma Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığından Psikolog Nedim Çiftçi ve Murat Yatmaz ile özel bireylerin ailelerini bilgilendirmek için bir araya geldik. Amacımız bakıma muhtaç ailelerin normal hayatta kendilerine zaman ayırmak ve sosyal hayata da katılmalarının gerekliliğinden bahsettik" dedi.


“Ailelerimizi unutmamalıyız”


Bandırma Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığından psikologlar ise “Özel bireylerin bakım veren aileleriyle bir araya geldik. Bakım verenlerin roller, bakım verirken karşılaştıkları zorluklar, olumsuzluklarla baş etmenin yolları gibi konuları ele alıp, ailelerimizle söyleşi havasında interaktif bir konuşma ile bilgilendirme sağladık” görüşünde birleşti.


“Bakım verenlere bakım rolü”


Belirli gün ve haftalarda özel bireyler için birtakım etkinlikler olmasına karşın, bakım verenlere de bilgilendirmenin önemine değinen Psikolog Murat Yatmaz “Bizler çalışırken şunu fark ettik, sürekli hastalarla ilgileniyoruz. Tüm kanunlar, tedaviler, çabalar ve ilaçların hepsi hasta için ama bir taraftan da onlarla yaşayan aile var. Özel günlerde, belirli zamanlarda özel bireylere sürekli birtakım etkinlikler veya programlar olur ama bu özel bireylere bakan ailelerle biraya geldik. Bakım verenlere bakım rolü üzerinde konuşma yaparak ailelerimizi de bilgilendirdik” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hentbol: Erkekler Süper Lig
    1. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    2. Terörle mücadelede yeni konsept:..
    3. Cuma günü yapılacak dua ve ibadetler
    4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yükselen..
    5. Yaşlı teyzenin protez bacak ihtiyacını..
    6. Yaralı şahini doğa koruma ekiplerine..
    7. Şebap güvercinler dünyaya tanıtılacak
    8. Vali Memiş Başkanlığında seçim..
    9. Türkiye Senkronize Kayak Milli Takımı..
    10. 15 kişilik minibüsten 40 kaçak göçmen..
    11. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tüm bu..
    12. Terör örgütlerinin zillet ittifakı..
    13. Özel bireylerin aileleri unutulmadı
    14. Brent petrolün varili 67,92 dolar
    15. Süt analiz desteklemeleri ödenmeye..
    16. Irak’taki feribot faciasında ölü..
    17. (Özel) Pendik’te yol verme kavgası..
    18. Doğu Anadolu'da soğuk hava
    19. Katar seyahat acentaları Trabzon’da
    20. ABD Ordusu: Afganistan'da 2 askerimiz..
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    3 araştırma şirketi son anket sonuçlarını açıkladı!
    3 araştırma şirketi son anket sonuçlarını açıkladı!
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    Maduro açıkladı: Rehin alındı