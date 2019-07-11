Özel bireylerden özel nikah şekerleri

Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesinde yer alan Sosyal Yaşam Merkezi, engelli bireyleri sosyal yaşama kazandırmaya devam ediyor.

2009 yılından beri faaliyet gösteren Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin günlük yaşama adaptasyonlarını artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda merkezde, öz bakım ve günlük yaşam becerileri, akademik dersler, sanat eğitimi, ritim, drama, spor, halkoyunları gibi alanlarda eğitim ve öğretim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Tamamı ücretsiz olan merkezde eğitim alan, yaş aralıkları 20 ila 68 arasında değişen zihinsel yetersizliği bulunan 29 bireyin ulaşımları ise eğitmen eşliğinde belediye tarafından karşılanıyor. Merkezde eğitim gören bireyler, Sabun Atölyesi çalışmaları kapsamında el emekleriyle sabundan yaptıkları nikah şekerleriyle evlenecek çiftlerin mutluluğuna ortak oluyor.

Uzman eğitmenler gözetiminde hazırlanıyor

Merkeze eğitime gelen bireylerin el becerilerini artırmak amacıyla kurulan Sabun Atölyesi’nde binbir emekle yapılan ürünler, “sabundan nikah şekerleri” olarak yeni evlenecek çiftlerin mutlu günlerinde yerini alıyor. Bireyler, uzman eğitmenler gözetiminde ilk olarak kalıp sabunu rendeliyor, rendelenen sabuna ılık su ekleyip yaklaşık 40 dakika bekleten öğrenciler, daha sonra mermer masanın üstüne aldıkları sabunu yaklaşık 2 saat boyunca döverek şekil verilebilecek kıvama getiriyor. Emekle hazırlanan sabunlar, hazır kalıplar ve el becerileriyle şekil verilmesinin ardından boya gerekiyorsa cam boyasıyla boyanıyor, gerekmiyorsa da sabun ham rengi olan beyaz haliyle kalıyor. Son aşamada ise sabundan yapılan nikah şekerleri titizlikle paketlenerek çiçeği burnunda çiftlerin mutluklarına ortak olmaya hazır hale getiriliyor.

“Bir sipariş aldığımızda çok mutlu oluyorlar”

Sabun Atölyesi eğitmeni Duygu Polatdemir Özemek, merkezde eğitim alan bireylerin büyük bir mutluluk ve coşkuyla nikah şekerlerini hazırladıklarını söyledi. Sabun Atölyesi çalışmalarıyla bireylerin özgüven duygularının arttığını ve kas becerilerinin geliştiğini de anlatan Özemek, “Buradaki öğrencilerimiz bu işi severek yapıyorlar. Özellikle bir sipariş aldığımızda çok mutlu oluyorlar. Burada yaptıkları işlerle özgüven duyguları gelişiyor. Ayrıca burada elleriyle yaptıkları çalışmalar neticesinde kas becerilerini de geliştiriyorlar. Düzenli olarak kursa devam eden kursiyerlerimizin zaman içerisinde kaslarının geliştiğini de canlı olarak gözlemledik” dedi.

“Burada olmaktan dolayı çok mutluyum”

32 yaşındaki Arzu Özöğüt, merkezde birçok alanda eğitim aldıklarını ve burada bulunurken çok mutlu olduğunu ifade etti. Özöğüt, “Bize bu imkanı sağladığı için başkanımız Ahmet Ataç’a çok teşekkür ediyorum. Ahmet Başkanımız hem yanımızda olsun, kendisini çok seviyoruz” diye konuştu.