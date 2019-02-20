Özel bireyler sağlık kontrolünden geçti

Tepebaşı Belediyesi Engelliler İletişim Koordinasyon Merkezi bünyesinde bulunan 100 özel birey, sağlık kontrolünden geçirildi.

Tepebaşı Belediyesi Montaj Atölyesi, Sosyal Yaşam Merkezi ve Gökkuşağı Kafe’de eğitim alan ve çalışan 100 birey, Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde bir dizi sağlık taramasından geçti. Yılda iki kez gerçekleştirilen taramalar kapsamında bireylerin tansiyon ve nabız ölçümleri yapılırken, kan şekeri değerleri de kontrol ediliyor. Tarama kapsamında ayrıca Tepebaşı Belediyesi sağlık personeli tarafından bireylerin göz ve diş muayenesi de gerçekleştiriliyor. Gerekli görülen durumlarda bireylerin aileleri ile de iletişime geçilerek bilgilendirme yapılıyor. Bireyler gerekli durumlarda hastanelere yönlendirilerek tedavi sürecine başlanıyor.