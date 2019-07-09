0553 313 94 23

Özel bireyler özel günlerinde unutulmadı

Konya’da özel bireyler, kendileri için hazırlanan doğum günü eğlencesinde oyunlar oynayıp gönüllerince vakit geçirdi.

09 Temmuz 2019 Salı 10:32
Özel bireyler özel günlerinde unutulmadı

Konya’da özel bireyler, kendileri için hazırlanan doğum günü eğlencesinde oyunlar oynayıp gönüllerince vakit geçirdi.


Üniversitede Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Programı öğrencisi olan ve geçtiğimiz ay gönüllü olarak Engelli Hizmetler Kulübünü kuran bir grup genç, özel bireylere unutamayacakları bir gün yaşattı. Rehabilitasyon merkezinde eğitim gören ve Temmuz ayında doğan down sendromu gibi çeşitli fiziksel ve zihinsel engellere sahip bireylerin ailelerine ulaşan gençler, özel bireyleri bir araya getirerek hepsinin doğum günlerini kutladı. Özel bir rehabilitasyon merkezinin bahçesinde gerçekleşen ve küçük çocuklardan büyük bireylere kadar her yaştan özel bireyin yer aldığı kutlamada, doğum günü çocukları gönüllerince eğlendi. Palyaçolar da çocukların bu mutluluklarına ortak olurken, çocukların yüzlerine de palyaço makyajı yapıldı. Çeşitli oyunların ardından özel bireyler kendileri için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını üfledi. Heyecanı yüzlerinden okunan çocuklar ve diğer engelli bireyler, mumları üfledikten sonra oynamaya devam etti.


Programı düzenleyen Selçuk Üniversitesi Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Programı öğrencilerinden Engelli Hizmetler Kulübü’nün kurucusu Sena Kaynak, özel bireylerin toplumda farkındalık oluşturabilmeleri ve onları ön plana çıkarabilmek için etkinlikler yapmak istediklerini söyledi. Kaynak, “Mesela bugün rehabilitasyon merkezinde, Temmuz ayında doğan çocukların doğum günlerini kutlamak için buraya geldik. Mum üflemeyi çok seviyorlar. Onun için hepsine büyük bir pasta yaptırdık, hep birlikte mumu üfleyecekler. Özellikle palyaçoları çok seviyorlar, renkli şeylere ilgileri çok oluyor. Yüzlerinin boyanmasını istediler mesela, şimdi tek tek yüzleri boyanıyor. Balonu ve balonla oynamayı çok seviyorlar. Veliler böyle etkinlikleri çok seviyor, katılmayı gerçekten çok seviyor. Özel bireylerin şöyle bir sıkıntıları var; toplumda dışlandıkları için ve engelli tabiri değil de daha böyle sakat, kör gibi kaba tabirler kullanıldığı için bazı özel bireyler evden dışarı çıkmak dahi istemiyorlar. Veliler farklı etkinlikler yapan grupları, toplulukları çok seviyorlar. Yardımlarını hiç esirgemiyorlar, sağ olsunlar” dedi.



“5 yaşındaki çocukla 50 yaşındaki bir amca aynı anda eğlenebiliyor”


Rehabilitasyon merkezlerinde küçüklerin veya büyüklerin ihtiyaçlarına göre eğitimler verildiğini kaydeden Kaynak, “11 aylık çocuklar da var, 30-40 yaşında insanlar da var. Yani küçüklükten destekler başlıyor. Mesela 11 aylık bir çocuğun ne eksikliği varsa burada onun desteği veriliyor veyahut 40 yaşında bir birey varsa, onun nasıl bir eksikliği varsa aynı şekilde onun desteği veriliyor. Grup odalarında 5 yaşındaki çocukla 50 yaşındaki bir amca aynı anda eğlenebiliyor, aynı anda etkinlik yapabiliyor. Özel bireyler arasında sadece çocuklara yapalım, sadece büyüklere yapalım demedik. Özel insanların hepsi özeldir, hepsini çağırdık. Temmuz ayında doğan tüm özel bireyleri çağırdık” şeklinde konuştu.


Etkinliğe katılan ebeveynler ise mutlu olduklarını ve bu tarz etkinlikler sayesinde özel bireylerin topluma kazandırıldığını söyledi. Özel çocuklar ise eğlendiklerini, palyaçolarla oynadıklarını ve pasta kestiklerini ifade ederek, kendileri için bu etkinliği hazırlayanlara teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:32
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    20 yaşındaki gencin organları 5 hastayı hayata bağladı
    1. 20 yaşındaki gencin organları 5..
    2. Didim’de balık çiftlikleri ve OSB..
    3. Danimarka'da elektrikli scooter..
    4. “Sokağın Enerjisi” fotoğraf..
    5. Ankara’da tatil kampları için..
    6. National Geographic giyim koleksiyonu..
    7. İş Kulübünde eğitimler devam ediyor
    8. Didim’de hırsızlık şüphelileri..
    9. İzmir’in göbeğinde çöp dağları
    10. Serena Williams'a Wimbledon'da para..
    11. ABD, Çin’e rağmen Tayvan’a 2.2 milyar..
    12. Yüksekova’da uyuşturucu operasyonu
    13. (Özel) 15 Temmuz Şehidi Cennet..
    14. Babacan’a “bu çocuk da kim” diyenler,..
    15. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    16. BİLFEN Yayın Grubu’ndan yeni..
    17. Kendeks ile ekonomiye Katma değer!..
    18. Küçük göğüs kadınlarda özgüveni..
    19. Nejat Toksoy öldü mü? Nejat Toksoy..
    20. Aydın’da sahte bahis operasyonu
    21. Kaş sokakları rengarenk
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu..
    23. Haziranda en fazla reel getiri DİBS'ten
    24. Başkan Büyükakın, projelerde aksama..
    25. Gram altın 256,8 lira seviyelerinde
    26. Hırsızlardan biri tezgahtarı oyalayıp..
    27. Özel bireyler özel günlerinde..
    28. Boğaziçi’nde mezuniyet için 152’nci..
    29. Ürdünlü aile ölümden döndü
    30. CİSAD üyelerinden mağarada keşif..
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti