Bir ellerinde biberon, bir ellerinde kitap

İzmir’deki Bornova İlçe Halk Kütüphanesi, sessizliği ile bilinen kütüphanelerin aksine çocuk sesleriyle dolup taşıyor. Çünkü bu kütüphane, 5 yıldır yeni doğan bebekler ve çocukları üye yapıyor. Küçük yaştan itibaren okuma alışkanlığı edinen çocuklar, ellerinde biberonla kitapların büyülü dünyasında aileleriyle birlikte yolculuk ediyor.

İzmir’de bulunan Bornova İlçe Halk Kütüphanesi, Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğünün de desteği ile 5 yıldır örnek bir projeye imza atıyor. Sessizliğe ile bilinen kütüphanelerin aksine içinde çocuk sesi eksik olmayan kütüphane, yeni doğan bebekler ve çocukları kütüphane üyesi yapıyor. Çocuklara aile hekimleri aracılığı ile ailenin rızasını alarak ulaşan kütüphane yetkilileri, küçük yaşlardan itibaren okuma alışkanlığının edinilebilmesi için var gücü ile çalışıyor. Henüz okuma yazma bilmeyen çocuklar evleri gibi bildikleri kütüphaneden kitapları alıp ailelerinden masal ve hikayeler dinliyor, okuma bilen çocuklar da beğendikleri kitapları alarak okumaya koyuluyor. Kütüphane üyeleri arasında henüz yeni doğmuş bebekler de bulunuyor.

2018’de 703 okul öncesi çocuk üye

Uygulama hakkında bilgi veren Bornova İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Asuman Nesibe Özdil Gök, şunları söyledi:

"Okuma alışkanlığı küçüklükten başlıyor. Biz bu uygulamayı 5 yıldır düzenliyoruz. Uygulama başladığında kaydettiğimiz en küçük üyemiz bu sene 5 yaşına geldi. Aileler de çocuklarına böyle bir etkinlik yapılmasından dolayı son derece mutlular. Çocuklarımız bebekliğinden itibaren iyi bir okuma geçmişiyle donanmış oluyor. Çocuklara verilebilecek en iyi hediye, onlara iyi bir okuma geçmişi sunmak. Bu uygulamayı Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü ile beraber yapıyoruz. Yeni bir bebek doğduğunda ebeveynler aile hekimlerine mutlaka gidiyorlar. Aile hekimliği, ailelere bu uygulamadan bahsediyor. Rızasını almış olduğumuz ailelerle iletişime geçiyoruz ve sene boyunca uygulamayı devam ettiriyoruz. Ailelerin isteği üzerine üyeliği her yıl yeniliyoruz. 18 bebek üye ile başladık ve sayı her geçen yıl arttı. 2018’de 703 okul öncesi çocuk üyemiz oldu. Bu çocuklarımız 2 bin 391 kitap aldı. Yine 2018’de 15 bin 561 çocuk 24 bin 333 kitap okudu. Uygulama, düzen ve süreklilik anlamında Türkiye’de tek.”

“Çocuğumuzu kitap okuyarak büyütmek istiyoruz”

Bebekken kütüphaneye üye olan Defne Türkan’ın annesi Nuriye Türkan, “Bu uygulanma bizim için çok güzel oldu. Biz zaten sürekli kitap okuyan bir aileyiz. Çocuğumuzu da kitap okuyarak büyütmek istiyoruz. Aldığımız kitapların sonu yoktu, biz de hemen kütüphaneye geldik. Bir üye üç kitap alabiliyor. Eşim ve kızım Defne ile birlikte üye olduk ve bol bol kitap almaya başladık. Defne’ye her akşam kitap okuyoruz. Çocuğumuz bu uygulama ile küçük yaştan kitap okuma alışkanlığı edinecek. Okumayı öğrendiğinde kendisi gelip kitaplarını alacak” dedi.

Aile boyu kütüphane üyesi

Eşi Kenan, 6 yaşındaki oğlu Nadir Eymen ve 2,5 yaşındaki kızı Öykü ile birlikte kütüphane üyesi olan Lütfiye Erkan da “Çok güzel bir uygulama. Kızım Öykü 9 aylıkken, oğlum Eymen de 3 yaşındayken kütüphaneye üye oldu. Farklı farklı kitaplar alıp çocuklarımıza okuyoruz. Biz evde kitap okuyan bir aileyiz. Çocukların da evde kitap okunduğunu görmesi önemli. Biz okudukça onlar da istiyor. Belli bir yaştan sonra çocuğa kitap okuma alışkanlığı kazandıramayabiliyorsunuz. Biz de küçükken kitap okumaya alışsınlar diye kayıtlarını küçükken yaptırdık. Çocuklar kitaplara çok alıştı. Alışveriş merkezlerinde hemen kitaplara koşuyorlar” diye konuştu.

4 aylıkken üye oldu

4 aylık oğlu Resul Bayır’ı kendisi ile birlikte kütüphane üyesi yapan Satı Bayır, “Kütüphaneye yeni üye olduk. Ben kitap okumayı çok seviyorum. Çocuğun ilk öğretmeni anne-babasıdır. Anne-babadan ne görüyorsa onu yapar. Ben de çocuğumu kitap okumaya teşvik etmek istiyorum. Şimdiden ona kitap okuyacağım” derken, 3 yaşındaki yeğeni Ayşe Erken ile kütüphaneye sık sık geldiğini belirten teyze Gülhan Yılmaz ise “Ayşe’nin anne ve babası kitap okumayı çok seviyor. Biz ailecek kütüphane üyesiyiz. Ayşe de bizi gördükçe kitap okumayı çok sevmeye başladı. Ona masal kitapları alıp okuyoruz” diye konuştu.

Okuma şampiyonu

2,5 yaşındaki Aras Kızılay, henüz okumayı bilmese de okul öncesi çocuklarda kitap okuma şampiyonu oldu. Aras’ın şimdiye dek 108 kitap aldığını ifade eden hala Leyla Yılmaz, “Biz 1,5 yıldır buraya geliyoruz. Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Aras burada çok mutlu. Kitapları toplayıp ‘bunları okuyacağım’ diyor. Kitaplarını kendisi seçiyor. Kitapların resimlerine bakıyor, sonra da kitapta yazılanları ona okuyoruz. Kütüphaneden dönünce önce kitapları okuyoruz, ardından işlerimizi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Aile hekimliği kütüphaneye ulaşıyor

Lise yıllarından bu yana kütüphane üyeliği bulunan Dicle Özcan, “Oğlum Eymen 4 aylık. Ben zaten buraya üyeydim. Oğlumu da aynı yolda devam ettiriyorum. Çocuğuma kitaplar, zeka kartları alıyorum. Ona masal okuyorum. Eymen’i kitap okumaya alıştıracağım” dedi. Aile hekimliğinde görevli Hafize Suyupak Yılmaz da “Bebekler doğduğunda aileler ilk bize müracaat ediyor. Kütüphane ile sürekli iletişim halindeyiz. Ailelere böyle bir uygulama olduğunu söylüyoruz. Onların rızasını alınca kütüphaneye bildiriyoruz. Kütüphane yetkilileri de ailelerle irtibata geçiyor” diye konuştu.

Kitapları çok sevdiklerini belirten çocuklar ise sık sık kütüphaneye gelerek kitap aldıklarını söyledi.