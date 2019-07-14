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(Özel) Bir asırlık çarık görenleri şaşırtıyor

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde yaşayan Ramazan Tek, dedelerinden kalma yaklaşık bir asırlık çarığı evlerinin deposunda sakladıklarını, camız derisinden yapılma çarığı görenlerin hayretler içinde kaldığını söyledi.

14 Temmuz 2019 Pazar 10:40
(Özel) Bir asırlık çarık görenleri şaşırtıyor

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde yaşayan Ramazan Tek, dedelerinden kalma yaklaşık bir asırlık çarığı evlerinin deposunda sakladıklarını, camız derisinden yapılma çarığı görenlerin hayretler içinde kaldığını söyledi.


Bünyan ilçesine bağlı Elbaşı Köyü Muhtarı Ramazan Tek, diğer çifti olmayan ve camız derisinden yapılmış çarığın annesinin dedesinden kaldığını ve gözü gibi baktıklarını söyleyerek, "Çarığın bir eşi kayıp. Yüzde yüz deriden yani camız derisinden yapılmış bir çarık. Geçmişte böyle bir çarığı giyebilmek çok zor, yani böyle bir çarığı şehirden uzak köy gibi bir yerde giyen insan kendini çok şanslı hisseder. Eskiden yokluk vardı, her insan bu kadar kaliteli bir çarığı giyemezdi" dedi.


Çarığın özenli bir şekilde yapıldığını anlatan Tek, "Annemin dedesi 90’lı yaşlarında vefat etmiş. Bu ayakkabı da ona ait ama bir eşi kayıp. Şu anda aşağı yukarı yüz yıllık bir çarık. Deriden yapıldığı için bu zamana kadar kalmış. Böyle bir çarığı şu yaşadığımız dönemde bulabilmek oldukça güç" diye konuştu.


Ramazan Tek, teknoloji çağının yaşandığı şu günlerde isteyen herkesin değişik kalitede ve değişik türde ayakkabılara kolaylıkla ulaşabildiğini belirterek, "Şu zamanda yılan derisinden veya timsah derisinden bile ayakkabı yapılabiliyor. İnsanlar her türlü hayvanın derisinden yapılan ayakkabılara rahatlıkla ulaşabiliyor. Şartlar günümüzde çok iyi ama çarığın kullanıldığı yıllara bakarsak ortopedik bir tabanı yok, sadece deri ve ayak" ifadesini kullandı.


Evin deposunda kömürlü ütünün de bulunduğunu söyleyen Ramazan Tek, “Bu görmüş olduğunuz ütü de yine annemin dedesinden kalma. Günümüze kadar güzel bir şekilde muhafaza edilmiş közle çalışan bir ütü. Duyduklarımıza göre odun veya közü kapalı kısma koyulup kapatıldıktan sonra kullanılıyormuş. Herkes değil tabii, durumu iyi olan devlet büyükleri veya önde gelen insanların kullandığı ütülerden birisidir” diyerek, çarık ve ütüyü görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:40
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