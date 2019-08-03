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(Özel) Binlerce ton karpuzu zararına satmak için bekliyorlar ama alıcı yok

Bursa’da ektikleri karpuzlara 30 kuruşa bile alıcı bulamayan çiftçiler kara kara düşünüyor.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:02
(Özel) Binlerce ton karpuzu zararına satmak için bekliyorlar ama alıcı yok

Bursa’da ektikleri karpuzlara 30 kuruşa bile alıcı bulamayan çiftçiler kara kara düşünüyor.


Bursa’nın en verimli ovasının bulunduğu Mustafakemalpaşa ilçesinde köylüler ektikleri karpuz ve domateslerin geçtiğimiz yıla nazaran yarı fiyata satılması üzerine büyük zarar etti. Geçen sene güzel olan karpuz fiyatları bu yıl dibe vurdu. Bir dönüm karpuz tarlasına bin 800 lira masraf yapan çiftçiler, karpuzun kilosunu 30 kuruştan satıyor. Bir dönümden 6 ton karpuz elde ediliyor. Karpuz 30 kuruşa düşmesine rağmen talip yok. Tarlalarından topladıkları tonlarca karpuzu traktörleriyle hale getiren üreticiler saatlerce alıcı bekliyor. Çoğu üretici alıcı bulamazken, daha fazla zarar etmemek için bu karpuzları 15-20 kuruşa satmak zorunda kalıyor.


Geçen yıl 80 kuruştan satılan salçalık domates de bu yıl 45 kuruştan alınmaya başladı. Üreticiler bu üründen de para kazanamıyor. Durumlarının içler acısı olduğunu belirten çiftçiler, buna bir ân önce çare bulunmasını istiyor.


Topladıkları karpuzu 30 kuruşa satmak için saatlerce müşteri beklediklerini ifade eden müstahsiller, "Bu yıl karpuz fiyatları çok ucuz. Alıcı da yok. Elimizdeki mahsûlü satarsak, para kazanmak bir yana, tarlaya yaptığımız masrafı ancak çıkartacağız. Geçen yıl 80 kuruş olan salçalık domates bu yıl 45 kuruş. Ondan da para kazanmıyoruz. Çünkü masraflar çok fazla. Bu yıl zarardayız" dediler.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:02
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