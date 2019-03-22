Binlerce leylek, çiftçiye eşlik etti İlkbahar mevsiminin habercisi leylekler, Türkiye’deki yuvalarına yerleşmeye başlarken tarlasını traktörüyle süren çiftçiye binlerce leylek eşlik etti.

İlkbahar mevsiminin habercisi leylekler, Türkiye’deki yuvalarına yerleşmeye başlarken tarlasını traktörüyle süren çiftçiye binlerce leylek eşlik etti.

Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da kış mevsimini geçiren leylekler, ilkbaharın gelmesiyle birlikte sürüler halinde Türkiye’ye gelmeye başladı. Traktörün arkasına bağladığı kültivatörle tarlasını sürmeye başlayan çiftçi İsmail Bilgiler’e binlerce leylek eşlik etti. Leylekler, tarlanın sürülmesiyle birlikte ortaya çıkan besinleri yeme mücadelesi verdi. Bu anlar çiftçi tarafından görüntülendi.

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