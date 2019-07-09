Özel Biga Can Hastanesinde sünnet yoğunluğu
Özel Biga Can Hastanesinde, okullarıntatil olması ile sünnet yoğunluğu yaşandı.09 Temmuz 2019 Salı 11:00
Özel Biga Can Hastanesinde, okullarıntatil olması ile sünnet yoğunluğu yaşandı.
Acil Servis Doktoru Suat Apuşoğlu, bir günde 5 çocuğun sünnetinin yapıldığını söyledi. Apuşoğlu, çocuklarını sünnet ettirmek için bekleyen ailelerinyaz tatiliyle harekete geçtiğini ifade ederek,
"Yaklaşık 5 dakika süren sünnet sonunda çocuklarımız ağrısız olarak hastanemizden ayrılıyor" dedi.
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