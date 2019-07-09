Özel Biga Can Hastanesinde sünnet yoğunluğu Özel Biga Can Hastanesinde, okullarıntatil olması ile sünnet yoğunluğu yaşandı.

Özel Biga Can Hastanesinde, okullarıntatil olması ile sünnet yoğunluğu yaşandı.

Acil Servis Doktoru Suat Apuşoğlu, bir günde 5 çocuğun sünnetinin yapıldığını söyledi. Apuşoğlu, çocuklarını sünnet ettirmek için bekleyen ailelerinyaz tatiliyle harekete geçtiğini ifade ederek,

"Yaklaşık 5 dakika süren sünnet sonunda çocuklarımız ağrısız olarak hastanemizden ayrılıyor" dedi.

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