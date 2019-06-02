(ÖZEL) Beypazarı’nın meşhur sarmasının lezzeti, sevgiden geliyor

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı’nın geleneksel lezzeti sarma, usta ellerde hazırlanıyor. Bayramların vazgeçilmez ikramlıkları arasındabulunan, etli ve Zeytinyağlı olarak 2 farklı sunumda yapılan sarma içinsiparişler yoğunluk oluşturdu. Hazırlıklarının bir gün önceden başladığı sarma, lezzetini sevgiden alıyor.

Tarihle ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen tatilcilerin tercih ettiğiAnkara’nınBeypazarı ilçesinde bayram hazırları için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Ramazan Bayramı’nda çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan Beypazarı’nda geleneksel lezzetler için yoğun mesai yapılıyor.Beypazarı’nın 80 katlı baklavası ve sarma için siparişler ise günler öncesinden tamamlandı.İlçedeki asma yaprağı stoku tükenirken, çalışanlar fazla mesai yapmaya başladı. Etli ve Zeytinyağlı olarak hazırlanan sarmalar, bayram sofralarını süsleyecek. Sarmalar bu işe yıllarını vermiş ev hanımları tarafından özenle sarılıyor.Hazırlıkları bir gün öncesinden başlayan sarmalar, taş fırınlarda 2 saat boyunca pişirildikten sonra soğumaya bırakılıyor. Sarmayı hazırlayanlar, bu meşhur lezzetin sırrını yıllardır değişmeyen tarif ve sevgi olarak açıklıyor.

"Sarmanın lezzeti sevgiden geliyor"

Şirin Karacaoğlu, "15 yıldır çalışıyorum. Yaprak sarmada Beypazarı’nın en meşhurlezzetlerin dendir yaprak sarma ve baklava. Hazırlıklar için yapraklarımız bir gün önceden ıslanır. Ertesi gün pirincimiz yıkanır. Pirinci, baharatı salçasını koyarız.Arkadaşlara veririz. Onlar da sararlar . Taş fırında pişiriyoruz. Sarmanın lezzeti sevgiden geliyor. Sevgimizi veriyoruz. 15 kişilik bir ekibim var benim. Siparişlerimiz arttı. Tarhana ve erişte de yapıyoruz. Bugün tarhana günümüz" dedi.

"Çok seviyorum işimi, zevkle yapıyoruz"

İşini sevgiyle yapmanın yapılan işin başarısında önemli olduğunu belirten Mensure Berberoğlu, "10 senedir bu işle uğraşıyorum. Çok seviyorum işimi zevkle yapıyoruz. Evde de yapıyoruz. Her şeyine dikkat ediyoruz. kalın olup olmamasına, inceliğine dikkat ediyoruz. Bayram yoğunluğumuz var. Normalin üstünde" dedi.

Annesi ile birlikte aynı işletmedeyıllardır sarma saran Büşra Türkdoğan ise, "10 senedir bu işi yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. Annemle beraber çalışıyoruz. Anne kız birlikte çalışmak. Annemde benimle beraber uzun süredir bu işi yapıyoruz. Artık alıştık. sabah kalkıp servisle işimize geliyoruz. İsteyerek yapınca insan daha mutlu oluyor. Normal evimizde de yaparız. Sarma işini seviyoruz" diye konuştu.